В пяти районах Казани частично отключат электричество

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Завтра, 14 августа, часть жителей Вахитовского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 8 до 17 часов отключат электроэнергию в Вахитовском районе города – в доме № 25 по улице Касаткина. В это же время в Ново-Савиновском районе без света останутся дом № 18 по улице Абсалямова, дома №№ 7, 9 и 30 по улице Меридианная, дома №№ 21 и 23 по улице Мусина, дома №№ 39 и 41 по улице Четаева, дома №№ 15, 17, 19 и 45 по улице Чистопольская, дома №№ 43 и 45 по проспекту Ямашева.

С 8 до 20 часов не будет электричества в домах Московского района по адресам: ул. Блюхера, д. 9, ул. Волгоградская, д. 18, ул. Восход, дд. 2 и 5, пр. Ибрагимова, дд. 32/20, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 83а, 85, 87 и 89, ул. Короленко, дд. 11, 13, 19, 21 и 23, ул. Шамиля Усманова, дд. 11а, 11б и 11в, ул. Черноморская, дд. 3, 5 и 9, ул. Энергетиков, д. 12, пр. Ямашева, дд. 9, 11 к. 1, 11 к. 2, 15/1, 15/2, 17, 17/1 и 17/2.

В Приволжском районе отключат свет с 8 до 17 часов в домах №№ 88 и 90/48 по улице Авангардная, №№ 4, 6, 8 и 10 по улице Габишева, №№ 89, 93 и 95 по улице Рихарда Зорге, № 9 по улице Поперечно-Авангардная и № 1/77а по улице Южно-Промышленная. Кроме того, без электричества останутся дома по улицам 2-я Нижнекамская, Башкирская, Нижнекамская и Пожарная в поселке Борисково, по улицам Загородная, Кукушкинская, Парниковая, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная и Прогонная в поселке Кукушкино, а также по улицам 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская и Рубежная в поселке Мирный.

Помимо этого, с 9 до 18 часов электроэнергии не будет в Советском районе – в доме № 8а по улице Латышских Стрелков.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из-за планового отключения электричества перестали работать информационные табло на остановках общественного транспорта.

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