В Кировском районе Казани вновь отключат воду почти на сутки

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани вновь произойдет отключение воды. На этот раз оно затронет дома по улице Дренажная, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение окажется отключено с 9 часов 14 августа до 6 часов 15 августа.

Причиной прекращения подачи воды, как и ранее, станут работы, проводящиеся на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.