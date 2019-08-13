Татьяна Ларионова: Важно, что старшее поколение представлено в нескольких нацпроектах

(Рыбная Слобода, 13 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Рыбно-Слободском районе Татарстана в рамках реализации национальных проектов повышенное внимание уделяют людям пожилого возраста. Об этом в ходе общественных слушаний заявила зампредседателя Госсовета РТ и член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

«Все двенадцать национальных проектов выстроены вокруг человека, и прежде всего они призваны обеспечить новое качество жизни для всех поколений людей. Я рада, что особое внимание уделено людям старшего поколения, важно, что старшее поколение представлено в нескольких нацпроектах», — подчеркнула Ларионова.

В рамках нацпроекта «Демография» большое внимание уделяют пожилым жителям района — сейчас их оповещают о диспансеризации, отметила замруководитель исполкома Рыбно-Слободского района Айгуль Вафина.

«В рамках нацпроекта для маломобильных граждан выделяется автомобиль, который должен осуществлять перевозку людей до больницы. Таких людей у нас в районе 1344. В рамках пробных перевозок уже были достигнуты результаты, например, пожилые люди пожелали пройти более детальный осмотр у узких специалистов», — добавила Вафина.

Напомним, что Рыбно-Слободский район принимает участие в реализации семи национальных проектов.

«Вся работа по реализации нацпроектов должна осуществляться на ежедневной основе и поставлена на жесткий контроль», — подчеркнул глава района и секретарь местного отделения «Единой России» Ильдар Тазутдинов.

В общественных слушаниях по реализации нацпроектов в Рыбно-Слободском районе приняли участие заместители профильных министерств Правительства РТ, члены рабочей группы «Единой России», представители муниципальных районов, учреждений, а также участники региональных проектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.