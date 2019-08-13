Татар-информ

13 августа 2019, 19:50

Общество

Татьяна Ларионова: Важно, что старшее поколение представлено в нескольких нацпроектах

Рекомендуем

Общество

Татьяна Ларионова: Важно, что старшее поколение представлено в нескольких нацпроектах

Фото: Рамиль Гали

В Рыбно-Слободском районе приоритетной задачей при реализации национальных проектов стала поддержка пожилых и маломобильных граждан.

(Рыбная Слобода, 13 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Рыбно-Слободском районе Татарстана в рамках реализации национальных проектов повышенное внимание уделяют людям пожилого возраста. Об этом в ходе общественных слушаний заявила зампредседателя Госсовета РТ и член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

«Все двенадцать национальных проектов выстроены вокруг человека, и прежде всего они призваны обеспечить новое качество жизни для всех поколений людей. Я рада, что особое внимание уделено людям старшего поколения, важно, что старшее поколение представлено в нескольких нацпроектах», — подчеркнула Ларионова.

В рамках нацпроекта «Демография» большое внимание уделяют пожилым жителям района — сейчас их оповещают о диспансеризации, отметила замруководитель исполкома Рыбно-Слободского района Айгуль Вафина.

«В рамках нацпроекта для маломобильных граждан выделяется автомобиль, который должен осуществлять перевозку людей до больницы. Таких людей у нас в районе 1344. В рамках пробных перевозок уже были достигнуты результаты, например, пожилые люди пожелали пройти более детальный осмотр у узких специалистов», — добавила Вафина.

Напомним, что Рыбно-Слободский район принимает участие в реализации семи национальных проектов.

«Вся работа по реализации нацпроектов должна осуществляться на ежедневной основе и поставлена на жесткий контроль», — подчеркнул глава района и секретарь местного отделения «Единой России» Ильдар Тазутдинов. 

В общественных слушаниях по реализации нацпроектов в Рыбно-Слободском районе приняли участие заместители профильных министерств Правительства РТ, члены рабочей группы «Единой России», представители муниципальных районов, учреждений, а также участники региональных проектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Полицейские подарили подарки воспитанникам подшефного Чистопольского детдома
Новости дня
21:23
Новый сезон казанский театр кукол «Экият» начнет 18 сентября премьерами по Пушкину и Дорожко

После летнего перерыва труппа приступила к репетициям, чтобы представить зрителям в этом году семь новых спектаклей.

21:02
«Снежный десант» КФУ отправился в поисковую экспедицию в Волгоградскую область

Около поселка Кузьмич татарстанцы будут вести поиски останков солдат, погибших и пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны.

20:50
На Сабантуе в Испании выступили артисты казанского танцевального коллектива «Сайдаш»

Ребята из международного лагеря Tatar camp for kids in Spain выступили с танцевальным номером под песню Ришата Фазлыйахметова «Бәхет ачкычы».

20:41
Урожайность зерновых культур в России в текущем году выше, чем в 2018-м

По стране хлеба убраны с 19,1 млн га, что составляет 40,9% к посевной площади, намолочено 63,9 млн тонн зерна.

20:27
Татарстанские спортсменки заняли весь пьедестал на VII этапе Кубка России по стендовой стрельбе

Соревнования проходили в Тетюшах с 9 по 12 августа.

20:16
В Набережных Челнах собираются расширять улицу Корпорация Haier

Администрация Автограда обратится с просьбой о финансировании дорожного проекта к Президенту РТ Рустаму Минниханову.

20:08
«Мулла», «Байгал» и премьера музыкальной комедии: В Казани представят 13 татарстанских фильмов

В кинотеатре «Мир» с 23 по 31 августа пройдет «Неделя татарстанского кино».

20:00
Футболист «Рубина» Владимир Гранат приступил к тренировкам после пяти месяцев в лазарете

В марте у защитника диагностировали перелом малоберцовой кости.

19:55
Восьмилетний мальчик, получивший травму при прыжке с подножки маршрутки в Челнах, пришел в сознание

Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели из реанимации в общую палату.

19:50
Татьяна Ларионова: Важно, что старшее поколение представлено в нескольких нацпроектах

В Рыбно-Слободском районе приоритетной задачей при реализации национальных проектов стала поддержка пожилых и маломобильных граждан.

19:43
На новом китайском заводе Haier приступили к испытательной сборке стиральных машин

Предприятие нуждается в специалистах, связанных с литьем и штамповкой пластмассовых и металлических изделий.

19:31
В Казани задержали пьяную девушку, которая попыталась скрыться от полицейских на иномарке

Автоледи попыталась скрыться от сотрудников ДПС, однако погоня длилась недолго.

19:27
Метшин поручил обустроить прогулочную зону рядом со школой № 114 в Приволжском районе

Отремонтированная школа откроется к новому учебному году.

19:16
Ниагарский водопад окрасят в цвета татарстанского флага

Представители татарского сообщества Монреаля в Канаде поздравят Татарстан с Днем республики с помощью подсветки водопада.

19:11
Казанские студенты-волонтеры службы «112» будут принимать звонки от иностранцев во время WorldSkills

К данной работе привлечены студенты Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого и Института международных отношений КФУ.

19:09
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом
19:02
В Казани стартовал чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия

Татарстан представляют 17 стрелков, среди которых мастера спорта Екатерина Лузганова, Нина Дулмаева, Анастасия Майорова и Евгений Потапов.

18:49
Полицейские подарили подарки воспитанникам подшефного Чистопольского детдома

Правоохранители организовали для детей развлекательную программу и подарили вкусные и практичные подарки.

18:44
Около 60 мероприятий будет включать культурная программа мирового чемпионата WorldSkills в Казани

Мероприятия будут проходить в казанских парках и на набережной озера Кабан.

18:33
Илья Варламов назвал Казань одним из городов, в котором он хотел бы жить

В список городов, в которых Варламов не хотел бы жить, попал Альметьевск.

18:27
Рустам Минниханов: У Татарстана через Волгу есть контакты с Астраханью и Калмыкией

Президент РТ принял в Казанском Кремле первых лиц Калмыкии и Астраханской области.

18:19
В преддверии WorldSkills автоинспекторы Казани провели рейд по тонированным авто

По итогам мероприятия было выявлено 32 нарушения тонирования стекол.

18:14
Минлесхоз РТ: Пригородные леса Казани будут расчищены от валежника

В этом году все детские оздоровительные лагеря в 500-метровой зоне расчищены от неликвидной древесины.

18:02
Ансамбль танца «Татарстан» получил «бронзу» в своей номинации на Дельфийских играх России

В Играх приняли участие деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет в 29 номинациях народного, классического и современного видов искусства.

17:55
Заинский район РТ лидирует по средней урожайности зерновых и зернобобовых культур

В пяти районах Татарстана урожайность зерновых превышает 40 ц/га при среднем показателе 32,4 ц/га.

События