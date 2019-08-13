Урожайность зерновых культур в России в текущем году выше, чем в 2018-м

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). По оперативным данным Минсельхоза РФ на 12 августа, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по стране составляет 33,4 ц/га против 32,8 ц/га на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на 12 августа в стране эти культуры убраны с 19,1 млн га (40,9% к посевной площади), намолочено 63,9 млн тонн зерна.

Темпы уборочных работ в России в текущем году также выше, чем в 2018-м: на аналогичную дату прошлого года эти показатели составляли 18,8 млн га и 61,6 млн тонн зерна соответственно.

Что касается отдельных зерновых культур, то по состоянию на 12 августа пшеница обмолочена с 14,2 млн га (50,6% к посевной площади), намолочено 51,1 млн тонн зерна при урожайности 36 ц/га (в 2018 г. – 35,5 ц/га); ячмень – с 2,9 млн га (33,5%), намолочено 9,2 млн тонн при урожайности 31,3 ц/га (в 2018 г. – 27,3 ц/га).

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе в Минсельхозпрода РТ, по состоянию на 13 августа в Татарстане зерновые и зернобобовые обмолочены с 216,9 тыс. га (15,3% к прогнозу), намолочено 701,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32,4 ц/га.

Согласно информации профильного ведомства, на аналогичную дату прошлого года по республике эти культуры были убраны с 603,2 тыс. га, намолочено 1 млн 690,1 тонны зерна при средней урожайности 28 ц/га.

«В республике в этом году выращен хороший урожай зерновых. Отдельные районы собирают по 40 ц зерна с гектара и более», – рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

По словам собеседника агентства, это такие муниципалитеты, как Заинский, Мамадышский, Тукаевский, Мензелинский и Тетюшский районы.

«Сейчас перед хозяйствами республики стоит задача провести уборочную кампанию организованно и без потерь выращенного урожая, ускорить темпы уборочных работ», – отметил Ирек Садыков.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», Заинский район лидирует по средней урожайности зерновых и зернобобовых культур и объему намолоченного зерна среди муниципалитетов республики.

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