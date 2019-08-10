Ниагарский водопад окрасят в цвета татарстанского флага

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). 30 августа Ниагарский водопад с помощью подсветки окрасится в цвета флага Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии.

«Так представители татарского сообщества Монреаля в Канаде поздравят Татарстан с днем рождения — Днем республики», — говорится в сообщении.

Руководитель группы татарского сообщества Монреаля Марат Салахутдинов рассказал, что он написал заявку от имени Ассоциации татар Монреаля в администрацию Ниагарского водопада на разрешение использования специальной подсветки в День республики.

«Поздравление» покажут в прямом эфире на странице @montrealtatar в Instagram. Трансляция начнется в 22.00 по локальному времени.

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