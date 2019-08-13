(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани задержали пьяную девушку, которая попыталась скрыться от полицейских на иномарке, сообщили в Муниципальной службе ДПС Казани.

«Накануне вечером инспекторы ДПС заметили автомобиль "Киа", который заехал по пешеходному переходу на тротуар и припарковался около бара. Когда водитель заметил, что к нему приближается экипаж ДПС, он начал движение и попытался скрыться», – говорится в сообщении.

После непродолжительной погони авто задержали на улице Серова. Автоледи отказалась от освидетельствования на алкотестере, а также отказалась пройти его в медучреждении.

В отношении девушки составили протокол и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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