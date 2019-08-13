На новом китайском заводе Haier приступили к испытательной сборке стиральных машин

(Набережные Челны, 13 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на новом китайском заводе Haier, который готовится к открытию, приступили к испытательной сборке стиральных машин. Об этом стало известно во время объезда главой Автограда Наилем Магдеевым и журналистами объектов капитального строительства.

Готовность объекта составляет 99%, сообщили на предприятии. Корпуса возведены, к ним полностью подведены коммуникации, пуск и наладка оборудования завершены. Сейчас идет набор и обучение персонала сборочным и другим операциям. Завод укомплектован кадрами на 60%. Прием работников продолжается.

Как сообщил генеральный директор завода по производству стиральных машин Сунь Гуйвэй, предприятие нуждается в специалистах, связанных с литьем и штамповкой пластмассовых и металлических изделий, также нужны работники в цех окраски.

Основную часть принятых на новый китайский завод работников составляют челнинцы. Они охотно делились своими впечатлениями о новом месте работы. Так, Камиль Мазипов пришел сюда после того, как закрылся его завод-поставщик по производству компонентов автоинтерьера, работавший на компанию «Форд-Соллерс». С уходом американской компании из Автограда перед челнинцем, как и многими связанными с «Форд-Соллерс», встал вопрос о дальнейшем трудоустройстве. Четыре месяца назад Камиль пришел на завод стиральных машин. Здесь его назначии руководителем участка контроля качества.

«Операции очень схожи с теми, что осуществляются на автопроизводстве. Сейчас идет испытательный выпуск стиральных машин. Выпускаются все модели малыми партиями. Параллельно проводится обучение персонала, которому прививаются навыки работы на конвейере. Продукция проходит тестирование на качество, но на реализацию она не идет», — сообщил Мазипов.

Генеральный директор завода по производству стиральных машин Сунь Гуйвэй, затрагивая тему локализации производства, высоко оценил качество работы местных поставщиков компонентов, большинство из которых до последнего времени работали исключительно на производителей автомобилей.

Завод по производству стиральных машин корпорации Haier расположился на 30 тыс. кв. метрах. Его общая площадь составляет 53 тыс. квадратных метров, в том числе 29 тыс. квадратных метров производственных площадей и порядка 3 тыс. квадратных метров — административный корпус. В проект инвестировано около 50 млн долларов. Завод рассчитан на выпуск 500 тысяч единиц техники в год.

Открытие завода планируется на 28 августа текущего года.

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