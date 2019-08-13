Казанские студенты-волонтеры службы «112» будут принимать звонки от иностранцев во время WorldSkills

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В рамках подготовки и проведения чемпионата WorldSkills служба «112» привлекла волонтеров-студентов для оказания лингвистической поддержки в составе дежурных смен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«К данной работе привлечены студенты Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого и Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета со знанием английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков для оказания помощи в переводе при приеме вызовов во время подготовки и проведения Мирового чемпионата», – сообщили в МЧС.

Со студентами провели собрание еще в июне, на котором волонтеров ознакомили с деятельностью службы «112», а в начале августа с ними провели тренировки, где студенты познакомились с особенностями предстоящей работы.

Во время проведения чемпионата дежурные смены службы «112» будут переведены на усиленный режим работы. Запланировано привлечение студентов-волонтеров по 5 человек ежесуточно – по одному волонтеру со знанием английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков.

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