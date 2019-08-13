Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ó Òàòàðñòàíà ÷åðåç Âîëãó åñòü êîíòàêòû ñ Àñòðàõàíüþ è Êàëìûêèåé

(Êàçàíü, 13 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì»). Ðåãèîíû, íàõîäÿùèåñÿ âäîëü ðóñëà Âîëãè, äîëæíû èñïîëüçîâàòü ðå÷íîé ïóòü äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ïîâûøåíèÿ òîðãîâîãî îáîðîòà. Îá ýòîì ñåãîäíÿ ñîîáùèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà âñòðå÷å ñ âðèî ãëàâû Êàëìûêèè Áàòó Õàñèêîâûì è âðèî ãóáåðíàòîðà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè Èãîðåì Áàáóøêèíûì â Êàçàíñêîì Êðåìëå.
«Ó íàñ ÷åðåç Âîëãó åñòü êîíòàêò. Åñëè ïðÿìîé ãðàíèöû ìåæäó ðåãèîíàìè íåò, ÷åðåç Âîëãó ìû è äî Àñòðàõàíè, è äî Êàëìûêèè äîõîäèì», – ñêàçàë Ìèííèõàíîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî òîðãîâûé îáîðîò Òàòàðñòàíà ñ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòüþ ñîñòàâëÿåò îêîëî 500 ìëí ðóáëåé, à ñ Êàëìûêèåé – âñåãî 30 ìëí ðóáëåé, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò âîçìîæíîñòÿì äàííûõ ðåãèîíîâ.
Â áåñåäå ñ Áàáóøêèíûì è Õàñèêîâûì Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òàòàðñòàí ãîòîâ îêàçàòü Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè è Êàëìûêèè ëþáóþ íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó.
«Ìû äðóæåñêèé ðåãèîí, ïî âñåì âîïðîñàì âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü ïîääåðæêó è êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â äàëüíåéøåì íàøå ìåæðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ðàçâèâàëîñü. Ó íàñ åñòü âûñòðîåííûå îòíîøåíèÿ ñ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòüþ è Ðåñïóáëèêîé Êàëìûêèÿ. ß äóìàþ, ÷òî ìû áîëåå ïîäðîáíî ðàñïèøåì íàïðàâëåíèÿ íàøåãî ðàçâèòèÿ, ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ íàøèõ ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé», – îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.
Äåëåãàöèè èç Êàëìûêèè è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ïðèáûëè â Êàçàíü â ïîíåäåëüíèê ïîñëå ïîñåùåíèÿ ïåðâîãî Êàñïèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ãîñòè îñìîòðåëè Ìåæäóíàðîäíûé âûñòàâî÷íûé öåíòð «Êàçàíü Ýêñïî» — ãëàâíóþ ïëîùàäêó ÷åìïèîíàòà ìèðà WorldSkills-2019.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ðàññêàçàë Èãîðþ Áàáóøêèíó è Áàòó Õàñèêîâó î õîäå ïîäãîòîâêè ê ìèðîâîìó ÷åìïèîíàòó, î ñòðîèòåëüñòâå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî» è åãî âîçìîæíîñòÿõ. Ñåãîäíÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ãîñòè ïîñåòèëè Àãåíòñòâî èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÐÒ, ãäå äëÿ íèõ áûëà ïðîâåäåíà ïðåçåíòàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà Òàòàðñòàíà. Äàëåå ÷ëåíû äåëåãàöèè îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé «ÈÒ-ïàðê» è òåõíîïîëèñà «Õèìãðàä», ïîñåòèëè Êàçàíñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò è Ñòàðî-Òàòàðñêóþ ñëîáîäó.