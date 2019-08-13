Òàòàð-èíôîðì

13 àâãóñòà 2019, 18:27

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ó Òàòàðñòàíà ÷åðåç Âîëãó åñòü êîíòàêòû ñ Àñòðàõàíüþ è Êàëìûêèåé

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ó Òàòàðñòàíà ÷åðåç Âîëãó åñòü êîíòàêòû ñ Àñòðàõàíüþ è Êàëìûêèåé

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë â Êàçàíñêîì Êðåìëå ïåðâûõ ëèö Êàëìûêèè è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

(Êàçàíü, 13 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì»). Ðåãèîíû, íàõîäÿùèåñÿ âäîëü ðóñëà Âîëãè, äîëæíû èñïîëüçîâàòü ðå÷íîé ïóòü äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ïîâûøåíèÿ òîðãîâîãî îáîðîòà. Îá ýòîì ñåãîäíÿ ñîîáùèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà âñòðå÷å ñ âðèî ãëàâû Êàëìûêèè Áàòó Õàñèêîâûì è âðèî ãóáåðíàòîðà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè Èãîðåì Áàáóøêèíûì â Êàçàíñêîì Êðåìëå.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð“Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ ÐšÐ°Ð»Ð¼Ñ‹ÐºÐ¸Ñ Ð‘Ð°Ñ‚Ñƒ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¥Ð°ÑÐ¸ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¼, Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð“ÑƒÐ±ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° ÐÑÑ‚Ñ€Ð°Ñ…Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÐµÐ¼ Ð®Ñ€ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð‘Ð°Ð±ÑƒÑˆÐºÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼ 

«Ó íàñ ÷åðåç Âîëãó åñòü êîíòàêò. Åñëè ïðÿìîé ãðàíèöû ìåæäó ðåãèîíàìè íåò, ÷åðåç Âîëãó ìû è äî Àñòðàõàíè, è äî Êàëìûêèè äîõîäèì», – ñêàçàë Ìèííèõàíîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî òîðãîâûé îáîðîò Òàòàðñòàíà ñ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòüþ ñîñòàâëÿåò îêîëî 500 ìëí ðóáëåé, à ñ Êàëìûêèåé – âñåãî 30 ìëí ðóáëåé, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò âîçìîæíîñòÿì äàííûõ ðåãèîíîâ.

Â áåñåäå ñ Áàáóøêèíûì è Õàñèêîâûì Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òàòàðñòàí ãîòîâ îêàçàòü Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè è Êàëìûêèè ëþáóþ íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó.

«Ìû äðóæåñêèé ðåãèîí, ïî âñåì âîïðîñàì âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü ïîääåðæêó è êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â äàëüíåéøåì íàøå ìåæðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ðàçâèâàëîñü. Ó íàñ åñòü âûñòðîåííûå îòíîøåíèÿ ñ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòüþ è Ðåñïóáëèêîé Êàëìûêèÿ. ß äóìàþ, ÷òî ìû áîëåå ïîäðîáíî ðàñïèøåì íàïðàâëåíèÿ íàøåãî ðàçâèòèÿ, ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ íàøèõ ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé», – îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð“Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ ÐšÐ°Ð»Ð¼Ñ‹ÐºÐ¸Ñ Ð‘Ð°Ñ‚Ñƒ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¥Ð°ÑÐ¸ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¼, Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð“ÑƒÐ±ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° ÐÑÑ‚Ñ€Ð°Ñ…Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÐµÐ¼ Ð®Ñ€ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð‘Ð°Ð±ÑƒÑˆÐºÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼

Äåëåãàöèè èç Êàëìûêèè è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ïðèáûëè â Êàçàíü â ïîíåäåëüíèê ïîñëå ïîñåùåíèÿ ïåðâîãî Êàñïèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ãîñòè îñìîòðåëè Ìåæäóíàðîäíûé âûñòàâî÷íûé öåíòð «Êàçàíü Ýêñïî» — ãëàâíóþ ïëîùàäêó ÷åìïèîíàòà ìèðà WorldSkills-2019.

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ðàññêàçàë Èãîðþ Áàáóøêèíó è Áàòó Õàñèêîâó î õîäå ïîäãîòîâêè ê ìèðîâîìó ÷åìïèîíàòó, î ñòðîèòåëüñòâå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî» è åãî âîçìîæíîñòÿõ. Ñåãîäíÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ãîñòè ïîñåòèëè Àãåíòñòâî èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÐÒ, ãäå äëÿ íèõ áûëà ïðîâåäåíà ïðåçåíòàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà Òàòàðñòàíà. Äàëåå ÷ëåíû äåëåãàöèè îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé «ÈÒ-ïàðê» è òåõíîïîëèñà «Õèìãðàä», ïîñåòèëè Êàçàíñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò è Ñòàðî-Òàòàðñêóþ ñëîáîäó.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îöåíèë õîä óáîðêè óðîæàÿ íà ïîëÿõ Êàìñêî-Óñòüèíñêîãî è Áóèíñêîãî ðàéîíîâ
Íîâîñòè äíÿ
19:55
Âîñüìèëåòíèé ìàëü÷èê, ïîëó÷èâøèé òðàâìó ïðè ïðûæêå ñ ïîäíîæêè ìàðøðóòêè â ×åëíàõ, ïðèøåë â ñîçíàíèå

Ìàëü÷èê íàõîäèòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, åãî ïåðåâåëè èç ðåàíèìàöèè â îáùóþ ïàëàòó.

19:50
Òàòüÿíà Ëàðèîíîâà: Âàæíî, ÷òî ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïðåäñòàâëåíî â íåñêîëüêèõ íàöïðîåêòàõ

Â Ðûáíî-Ñëîáîäñêîì ðàéîíå ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ñòàëà ïîääåðæêà ïîæèëûõ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí.

19:43
Íà íîâîì êèòàéñêîì çàâîäå Haier ïðèñòóïèëè ê èñïûòàòåëüíîé ñáîðêå ñòèðàëüíûõ ìàøèí

Ïðåäïðèÿòèå íóæäàåòñÿ â ñïåöèàëèñòàõ, ñâÿçàííûõ ñ ëèòüåì è øòàìïîâêîé ïëàñòìàññîâûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé.

19:31
Â Êàçàíè çàäåðæàëè ïüÿíóþ äåâóøêó, êîòîðàÿ ïîïûòàëàñü ñêðûòüñÿ îò ïîëèöåéñêèõ íà èíîìàðêå

Àâòîëåäè ïîïûòàëàñü ñêðûòüñÿ îò ñîòðóäíèêîâ ÄÏÑ, îäíàêî ïîãîíÿ äëèëàñü íåäîëãî.

19:27
Ìåòøèí ïîðó÷èë îáóñòðîèòü ïðîãóëî÷íóþ çîíó ðÿäîì ñî øêîëîé ¹ 114 â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå

Îòðåìîíòèðîâàííàÿ øêîëà îòêðîåòñÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.

19:16
Íèàãàðñêèé âîäîïàä îêðàñÿò â öâåòà òàòàðñòàíñêîãî ôëàãà

Ïðåäñòàâèòåëè òàòàðñêîãî ñîîáùåñòâà Ìîíðåàëÿ â Êàíàäå ïîçäðàâÿò Òàòàðñòàí ñ Äíåì ðåñïóáëèêè ñ ïîìîùüþ ïîäñâåòêè âîäîïàäà.

19:11
Êàçàíñêèå ñòóäåíòû-âîëîíòåðû ñëóæáû «112» áóäóò ïðèíèìàòü çâîíêè îò èíîñòðàíöåâ âî âðåìÿ WorldSkills

Ê äàííîé ðàáîòå ïðèâëå÷åíû ñòóäåíòû Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè èìåíè Ëüâà Òîëñòîãî è Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé ÊÔÓ.

19:09
Ðîñïîòðåáíàäçîð äàë ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ìåñòà äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì
19:02
Â Êàçàíè ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîãî îðóæèÿ

Òàòàðñòàí ïðåäñòàâëÿþò 17 ñòðåëêîâ, ñðåäè êîòîðûõ ìàñòåðà ñïîðòà Åêàòåðèíà Ëóçãàíîâà, Íèíà Äóëìàåâà, Àíàñòàñèÿ Ìàéîðîâà è Åâãåíèé Ïîòàïîâ.

18:49
Ïîëèöåéñêèå ïîäàðèëè ïîäàðêè âîñïèòàííèêàì ïîäøåôíîãî ×èñòîïîëüñêîãî äåòäîìà

Ïðàâîîõðàíèòåëè îðãàíèçîâàëè äëÿ äåòåé ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó è ïîäàðèëè âêóñíûå è ïðàêòè÷íûå ïîäàðêè.

18:44
Îêîëî 60 ìåðîïðèÿòèé áóäåò âêëþ÷àòü êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills â Êàçàíè

Ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü â êàçàíñêèõ ïàðêàõ è íà íàáåðåæíîé îçåðà Êàáàí.

18:33
Èëüÿ Âàðëàìîâ íàçâàë Êàçàíü îäíèì èç ãîðîäîâ, â êîòîðîì îí õîòåë áû æèòü

Â ñïèñîê ãîðîäîâ, â êîòîðûõ Âàðëàìîâ íå õîòåë áû æèòü, ïîïàë Àëüìåòüåâñê.

18:27
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ó Òàòàðñòàíà ÷åðåç Âîëãó åñòü êîíòàêòû ñ Àñòðàõàíüþ è Êàëìûêèåé

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë â Êàçàíñêîì Êðåìëå ïåðâûõ ëèö Êàëìûêèè è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

18:19
Â ïðåääâåðèè WorldSkills àâòîèíñïåêòîðû Êàçàíè ïðîâåëè ðåéä ïî òîíèðîâàííûì àâòî

Ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ áûëî âûÿâëåíî 32 íàðóøåíèÿ òîíèðîâàíèÿ ñòåêîë.

18:14
Ìèíëåñõîç ÐÒ: Ïðèãîðîäíûå ëåñà Êàçàíè áóäóò ðàñ÷èùåíû îò âàëåæíèêà

Â ýòîì ãîäó âñå äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â 500-ìåòðîâîé çîíå ðàñ÷èùåíû îò íåëèêâèäíîé äðåâåñèíû.

18:02
Àíñàìáëü òàíöà «Òàòàðñòàí» ïîëó÷èë «áðîíçó» â ñâîåé íîìèíàöèè íà Äåëüôèéñêèõ èãðàõ Ðîññèè

Â Èãðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåÿòåëè èñêóññòâ â âîçðàñòå îò 10 äî 25 ëåò â 29 íîìèíàöèÿõ íàðîäíîãî, êëàññè÷åñêîãî è ñîâðåìåííîãî âèäîâ èñêóññòâà.

17:55
Çàèíñêèé ðàéîí ÐÒ ëèäèðóåò ïî ñðåäíåé óðîæàéíîñòè çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð

Â ïÿòè ðàéîíàõ Òàòàðñòàíà óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ ïðåâûøàåò 40 ö/ãà ïðè ñðåäíåì ïîêàçàòåëå 32,4 ö/ãà.

17:51
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ: Â Êàçàíè ó÷àñòèëèñü àâàðèè ñ ýëåêòðîñàìîêàòàìè

ÃÈÁÄÄ Êàçàíè îáåñïîêîåíà ñîñòîÿíèåì àâàðèéíîñòè ñ ó÷àñòèåì ñåçîííîãî òðàíñïîðòà.

17:48
Âî âðåìÿ àêöèè #ßïðîøëà â Çåëåíîäîëüñêå îíêîëîãè-ìàììîëîãè çàïîäîçðèëè íîâîîáðàçîâàíèÿ ó 160 æåíùèí

Ñîöèàëüíàÿ àêöèÿ ïî áîðüáå ñ ðàêîì ãðóäè ïðîøëà â î÷åðåäíîì ãîðîäå Òàòàðñòàíà.

17:42
Òàòàðñòàíñêèå ðîäèòåëè-àëèìåíòùèêè çàäîëæàëè ñâîèì äåòÿì áîëåå 2,8 ìëðä ðóáëåé

Ñ íà÷àëà ãîäà ñóäåáíûì ïðèñòàâàì óäàëîñü âçûñêàòü ó äîëæíèêîâ ïî àëèìåíòàì ñâûøå 165 ìëí ðóáëåé.

17:32
Ðåëèãèîçíûõ äåÿòåëåé õîòÿò ïðèâëå÷ü ê âçûñêàíèþ äîëãîâ ó òàòàðñòàíñêèõ àëèìåíòùèêîâ

Ñ ÷èñòîïîëüñêèìè äîëæíèêàìè óæå ïðîâîäÿò áåñåäû ïðåäñòàâèòåëè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è Ñîþçà ìóñóëüìàíñêîé ìîëîäåæè.

17:30
Èòàëèÿ – ñàìîå ïîïóëÿðíîå íàïðàâëåíèå ñðåäè êëèåíòîâ Àëüôà-Áàíêà

×àùå âñåãî êëèåíòû áàíêà òðàòÿò äåíüãè íà îäåæäó è îáóâü, íà âòîðîì ìåñòå – îïëàòà ïðîæèâàíèÿ â ãîñòèíèöàõ.

17:20
Ëàðèîíîâà: Íàöïðîåêòû ñòàëè íîâûì äðàéâåðîì ðàçâèòèÿ Ðûáíî-Ñëîáîäñêîãî ðàéîíà

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîäîëæàåò ïàðòèéíûé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â Òàòàðñòàíå.

17:17
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îöåíèë õîä óáîðêè óðîæàÿ íà ïîëÿõ Êàìñêî-Óñòüèíñêîãî è Áóèíñêîãî ðàéîíîâ

Ïðåçèäåíòó ÐÒ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïðîäóêöèþ, âûðàùèâàåìóþ ôåðìåðàìè è ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿìè.

17:09
Æåíùèíà-âîäèòåëü è ðåáåíîê ïîïàëè â áîëüíèöó ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ëåãêîâóøåê â Êàçàíè

ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ îêîëî ïîëóäíÿ ó äîìà ¹ 200 ïî ïðîñïåêòó Ïîáåäû.

Ñîáûòèÿ