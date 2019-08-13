Полицейские подарили подарки воспитанникам подшефного Чистопольского детдома

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сегодня сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из инфоцентра МВД по РТ посетили подшефный Чистопольский детдом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 2010 года МВД Татарстана шефствует над данным учреждением. С тех пор каждый год подразделения министерства посещают воспитанников, стараясь максимально обеспечить их всем необходимым», – рассказали в полиции.

Правоохранители организовали для детей развлекательную программу с аниматорами и мороженым, вручили им школьные принадлежности, предметы бытовой техники, сладкие наборы и развивающие игры.

На данный момент в Чистопольском детском доме воспитывается 31 ребенок. Самым младшим из них по три года. Педагоги отмечают, что для их подопечных очень важны такие теплые встречи, как сегодня. Ведь подарки, общение и хорошее настроение в итоге становятся тем самым, хоть и маленьким, кусочком счастья и добра.

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