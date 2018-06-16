Илья Варламов назвал Казань одним из городов, в котором он хотел бы жить

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Урбанист и блогер Илья Варламов составил список городов, в которых он хотел бы жить. На втором месте в этом рейтинге оказалась Казань.

«Казань. Лучшие общественные пространства в России, приятные новые заведения, ну и вообще, татары крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жилье», — написал Варламов в своем блоге.

Лидирует в топе личных предпочтений известного урбаниста Екатеринбург, а замыкает тройку Севастополь.

А в список городов, в которых Варламов не хотел бы жить, попал Альметьевск. «Альметьевск. Все круто, но далеко! Мне аэропорт нужен», — говорится в посте.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Илья Варламов рассказал о недостатках Казани.

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