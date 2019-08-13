(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В преддверии WorldSkills автоинспекторы Казани провели рейд по тонированным авто, сообщили в Муниципальной службе ДПС Казани.

«В преддверии мирового чемпионата сотрудники ГИБДД провели рейдовое профилактическое мероприятие по выявлению и наказанию водителей автомобилей, которые затонировали черной пленкой передние боковые и лобовые стекла», – сообщили в организации.

ГИБДД напоминает, что за тонированные передние боковые стекла, а также лобовое стекло предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, водитель обязан на месте устранить нарушение. Только после этого ему разрешат продолжить движение.

По итогам мероприятия было выявлено 32 нарушения тонирования стекол авто.

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