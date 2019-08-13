Госавтоинспекция: В Казани участились аварии с электросамокатами

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани участились аварии с электросамокатами, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ГИБДД Казани обеспокоена состоянием аварийности с участием сезонного транспорта, в том числе из салонов проката.

«Клиенты прокатов и сами сотрудники не задумываются, что электросамокаты, скутеры и прочие подобные агрегаты при игнорировании требований к мерам предосторожности при их использовании могут быть крайне опасными даже в руках взрослых, не говоря уже о детях и подростках, ведь многие ошибочно полагают - раз для управления таким транспортом не нужны ни средства защиты, ни водительское удостоверение, значит и правила дорожного движения соблюдать не обязательно», – сообщают в ГИБДД.

В полиции отмечают, что водители скутеров и самокатов могут травмировать не только себя, но и других пешеходов – ведь чаще всего они двигаются именно по тротуарам и быстро покидают места происшествий.

«Главная проблема в том, что большинство граждан (в том числе и работники прокатов) воспринимает такую технику всего лишь как занятные игрушки. При этом, многие модели электросамокатов, по рассказам самих же пользователей, могут разгоняться до скорости в 100 км/ч», – отмечают в автоинспекции.

Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует всем желающим перед тем, как приобрести электросамокаты или взять их во временное пользование, очень внимательно изучить все характеристики, в том числе мощность электродвигателя.

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