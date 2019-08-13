В октябре Иннополисе пройдет первая «Стачка» IT-шников

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Региональная IT-конференция «Стачка» впервые пройдет 12-13 октября в российском городе для IT-специалистов Иннополисе, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Мероприятие будет интересно всем, кто хочет повысить свои профессиональные компетенции, получить полезную информацию и лично познакомиться с авторами IT-проектов. Программа будет разделена на четыре направления. Кроме того, на конференции будут работать секции про искусственный интеллект, технологии „умного города“, разработка операционных систем, корпоративные образовательные программы для IT-компаний», — сказано в сообщении.

Первое направление конференции будет направлено разработке: мобайл, безопасности, аналитике, управлении командами, Agile, Product Management и DevOps. Второе направление Digital предусматривает управление и маркетинг, проектирование пользовательских интерфейсов, цифровую трансформацию и лидогенерацию. Третье направление «Стачки» будет посвящено вопросам карьеры и образования, а четвертое называется «Тренды». Участники этого блока обсудят вопросы о будущем IT -компаний, технологии «умного» города, разработку операционных систем и искусственном интеллекте.

В числе спикеров мероприятия основатель крупнейшего в СНГ сообщества специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту Open Data Science Алексей Натеки, Профессор РАН Сергей Савельев и независимый консультант Алексей Рагозин. В работе конференции примут участие представители 21 страны мира. На мероприятии будет сделано более 150 докладов.

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