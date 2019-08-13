Во время акции #Япрошла в Зеленодольске онкологи-маммологи заподозрили новообразования у 160 женщин

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). После республиканской акции «#Япрошла» в Зеленодольске онкологи-маммологи у 160 женщин заподозрили новообразования. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Всего бесплатный осмотр у ведущих онкологов-маммологов республики и УЗИ при необходимости прошли 568 женщин. 133 жительницы Зеленодольска были направлены на обследования с подозрением на доброкачественное новообразование, еще 28 женщин были направлены к онкологам с подозрением на злокачественную опухоль.

«У нас собралась довольно внушительная статистика за четыре года проведения акции. При осмотрах, которые мы проводим в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, в 10% случаев мы находим какую-либо патологию, и в 1% случаев — высокую вероятность злокачественного новообразования. С уверенностью скажу, что Зеленодольск по показателям смертности не находится сейчас в пятерке худших районов в РТ, это оперативные данные», — отметил Жаворонков.

Рак молочной железы стоит на первом месте среди всех онкозаболеваний у женщин, а если вовремя его диагностировать (на I-II стадиях), он в 90 — 95% случаев излечим.

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