В Набережных Челнах собираются расширять улицу Корпорация Haier

(Набережные Челны, 13 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах улицу, получившую название Корпорация Haier, собираются расширять. Об этом стало известно во время визита мэра Автограда Наиля Магдеева и журналистов на готовящийся к открытию завод по производству стиральных машин.

Наиль Магдеев заявил журналистам, что улице Корпорация Haier требуется капитальный ремонт и расширение. Обусловлено это не только тем, что в скором времени здесь начнет работать новый китайский завод по производству стиральных машин, а в дальнейшем — промышленный парк, вмещающий в себя 12 предприятий. Хотя и это важно — по асфальту будут ездить фуры, перевозящие полмиллиона стиральных машин в год.

«Уже сейчас эта дорога перезагружена. Ею пользуются те, кто едет в направлении поселений Азьмушкино и Новый, поэтому в вечернее время здесь не проехать. Поэтому требуется расширение дороги — стоит добавить две полосы и разделительную полосу. Таким образом мы продолжим реконструкцию, которая началась на улице Промышленной», — заявил мэр Набережных Челнов.

По словам Магдеева, город обратится с просьбой о финансировании дорожного проекта к Президенту РТ Рустаму Минниханову.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завод по производству стиральных машин Haier откроется 28 августа текущего года.

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