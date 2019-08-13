Татарстанские предприятия могут получить гранты на развитие IT-проектов до 20 млн рублей

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводит отбор проектов на поддержку цифровых платформ и технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Татарстанские предприятия могут принять участие в отборочных конкурсах, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Проекты принимаются на четыре конкурса: «Старт — Цифровые платформы», «Старт — Цифровые технологии», «Развитие — Цифровые платформы» и «Развитие — Цифровые технологии». Заявки по ним принимаются до 2 сентября, 9 сентября, 24 сентября и 4 октября соотвественно. Сумма грантов по первым двум конкурсам составляет 3-5 млн рублей, а по двум вторым — до 20 млн рублей при условии 30-процентного софинансирования из внебюджетных средств.

«Конкурс „Старт — Цифровые платформы“ направлен на отбор проектов по разработке цифровых платформ и технологий, направленных на развитие информационной инфраструктуры. Конкурс „Старт — Цифровые технологии“ ориентирован на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги в целях создания и развития сквозных цифровых технологий», — сказано в сообщении.

Конкурс «Развитие — Цифровые платформы» направлен на отбор проектов по разработке цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры. Конкурс «Развитие — Цифровые технологии» ориентирован на поддержку субъектов малого предпринимательства, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках реализации инновационных проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции в целях обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.



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