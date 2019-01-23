Динара Прокопьева

13 августа 2019, 17:42

Экономика и финансыОбщество

Татарстанские родители-алиментщики задолжали своим детям более 2,8 млрд рублей

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Татарстанские родители-алиментщики задолжали своим детям более 2,8 млрд рублей

Фото: архив/Егор Никитин

С начала года судебным приставам удалось взыскать у должников по алиментам свыше 165 млн рублей.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Общая сумма долга по алиментам у татарстанских родителей превышает 2,8 млрд рублей. Такую цифру на брифинге в Кабмине РТ назвал главный судебный пристав РТ Игорь Безуевский.

«Всего за отчетный период [по итогам семи месяцев этого года] взыскано и перечислено взыскателям алиментов на сумму свыше 165 млн рублей. По иным основаниям, таким, как отзыв исполнительного документа, направление исполнительного документа на удержание по месту работы либо прекращение судом, окончено более 10 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 420 млн рублей», — сказал Безуевский.

Всего 20 тыс. татарстанцев числятся должниками по алиментам. На вопрос журналистов Безуевский уточнил, что общая сумма долга по алиментам в республике превышает 2,8 млрд рублей. С начала года обращено взыскание на доходы должников на сумму более 1,3 млрд рублей.

Почти 800 дел по розыску должников заведено с начала 2019 года. Разыскные мероприятия помогли найти свыше 770 неплательщиков алиментов. К ним применены меры административного и уголовного воздействия, некоторые уже приступили к выплатам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Рубин» закупит для стадиона светодиодную установку, использованную на играх ЧМ
Новости дня
18:19
В преддверии WorldSkills автоинспекторы Казани провели рейд по тонированным авто

По итогам мероприятия было выявлено 32 нарушения тонирования стекол.

18:14
Минлесхоз РТ: Пригородные леса Казани будут расчищены от валежника

В этом году все детские оздоровительные лагеря в 500-метровой зоне расчищены от неликвидной древесины.

18:02
Ансамбль танца «Татарстан» получил «бронзу» в своей номинации на Дельфийских играх России

В Играх приняли участие деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет в 29 номинациях народного, классического и современного видов искусства.

17:55
Заинский район РТ лидирует по средней урожайности зерновых и зернобобовых культур

В пяти районах Татарстана урожайность зерновых превышает 40 ц/га при среднем показателе 32,4 ц/га.

17:51
Госавтоинспекция: В Казани участились аварии с электросамокатами

ГИБДД Казани обеспокоена состоянием аварийности с участием сезонного транспорта.

17:48
Во время акции #Япрошла в Зеленодольске онкологи-маммологи заподозрили новообразования у 160 женщин

Социальная акция по борьбе с раком груди прошла в очередном городе Татарстана.

17:42
Татарстанские родители-алиментщики задолжали своим детям более 2,8 млрд рублей

С начала года судебным приставам удалось взыскать у должников по алиментам свыше 165 млн рублей.

17:32
Религиозных деятелей хотят привлечь к взысканию долгов у татарстанских алиментщиков

С чистопольскими должниками уже проводят беседы представители Русской православной церкви и Союза мусульманской молодежи.

17:30
Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Чаще всего клиенты банка тратят деньги на одежду и обувь, на втором месте – оплата проживания в гостиницах.

17:20
Ларионова: Нацпроекты стали новым драйвером развития Рыбно-Слободского района

«Единая Россия» продолжает партийный контроль за реализацией национальных проектов в Татарстане.

17:17
Рустам Минниханов оценил ход уборки урожая на полях Камско-Устьинского и Буинского районов

Президенту РТ продемонстрировали продукцию, выращиваемую фермерами и сельхозпредприятиями.

17:09
Женщина-водитель и ребенок попали в больницу после столкновения легковушек в Казани

ДТП произошло сегодня около полудня у дома № 200 по проспекту Победы.

17:06
«Рубин» закупит для стадиона светодиодную установку, использованную на играх ЧМ

Общая стоимость LED-установки для Центрального стадиона составит 22 млн рублей.

16:53
В Спасском районе спасли рыбаков на резиновой лодке, которые попали на Волге в небольшой шторм

Сотрудники ГИМС обнаружили нетрезвых рыбаков и помогли им добраться до берега.

16:44
Ольга Павлова: Предпенсионеры Татарстана смогут получить новую профессию без потери трудового стажа

Программа переподготовки предпенсионеров будет проводиться по стандартам WorldSkills.

16:38
Минлесхоз РТ: В 2020 году в Татарстане возродят дуб черешчатый и высадят саженцы вдоль Камы и Волги

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» республика подаст заявки на финансирование новых проектов.

16:23
МЧС напоминает жителям Татарстана о мерах безопасности во время тумана

Сегодня после 23 часов вечера, завтра ночью и утром в республике местами ожидается ухудшение видимости.

16:20
Автомобиль из свадебного кортежа был арестован лениногорскими судебными приставами перед ЗАГСом

Владелец транспортного средства задолжал по кредиту 700 тыс. рублей.

16:12
Минлесхоз РТ: Сосны в пригородных лесах Татарстана гибнут от корневой губки

Согласно данным Равиля Кузюрова, в этом году в Татарстане погибло около тысячи гектаров осины.

16:06
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане

14 августа в Казани ожидается потепление.

15:49
Пожилая жительница Казани отдала телефонному экстрасенсу более 260 тысяч рублей

После каждого сеанса пенсионерка отправляла аферистам деньги, а когда средства закончились, ей пришлось занимать, чтобы избежать проклятья.

15:42
Стал известен портрет классического неплательщика алиментов в Татарстане

Долги по алиментам имеются у 20 тысяч жителей республики.

15:41
С подозреваемого в двойном убийстве в гаражах на «Жилке» в Казани сняли обвинения

30 сентября прошлого года в гаражном комплексе на улице Химиков 38-летний житель Казани ударил ножом двоих мужчин, после чего они скончались.

15:34
Минниханов вместе с врио глав Астраханской области и Калмыкии осмотрел мечеть «Аль-Марджани»

Мансур хазрат провел для высоких гостей экскурсию, во время которой рассказал об истории строительства мечети.

15:30
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
События