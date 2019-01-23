Татарстанские родители-алиментщики задолжали своим детям более 2,8 млрд рублей

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Общая сумма долга по алиментам у татарстанских родителей превышает 2,8 млрд рублей. Такую цифру на брифинге в Кабмине РТ назвал главный судебный пристав РТ Игорь Безуевский.

«Всего за отчетный период [по итогам семи месяцев этого года] взыскано и перечислено взыскателям алиментов на сумму свыше 165 млн рублей. По иным основаниям, таким, как отзыв исполнительного документа, направление исполнительного документа на удержание по месту работы либо прекращение судом, окончено более 10 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 420 млн рублей», — сказал Безуевский.

Всего 20 тыс. татарстанцев числятся должниками по алиментам. На вопрос журналистов Безуевский уточнил, что общая сумма долга по алиментам в республике превышает 2,8 млрд рублей. С начала года обращено взыскание на доходы должников на сумму более 1,3 млрд рублей.

Почти 800 дел по розыску должников заведено с начала 2019 года. Разыскные мероприятия помогли найти свыше 770 неплательщиков алиментов. К ним применены меры административного и уголовного воздействия, некоторые уже приступили к выплатам.

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