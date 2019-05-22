Около 60 мероприятий будет включать культурная программа мирового чемпионата WorldSkills в Казани

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В ходе культурной программы мирового чемпионата WorldSkills в Казани организуют около 60 мероприятий, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Для гостей международных соревнований проведут мастер-классы, фестивали, инсталляционное шоу, театральные представления, концертные программы и выставки.

Мероприятия будут проходить в казанских парках и на набережной озера Кабан. Кроме того, театры и музеи города представят посетителям свои лучшие спектакли и выставки.

Церемония открытия мирового чемпионата по профмастерству пройдет 22 августа на стадионе «Казань Арена». Планируется, что церемонию посетят свыше 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к WorldSkills Kazan 2019 запустили мобильное приложение на английском и русском языках.

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