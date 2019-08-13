Ансамбль танца «Татарстан» получил «бронзу» в своей номинации на Дельфийских играх России

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). C 19 по 24 апреля в Ростовской области прошли Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России, сообщают организаторы.

«В год 20-летия Дельфийских игр тематика мероприятия была связана с Годом театра в России и Десятилетием детства в России, объявленными указами Президента Российской Федерации, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет в 29 номинациях народного, классического и современного видов искусства, каждая из которых является всероссийским конкурсом.

По итогам Игр победители и призеры получили премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

Ансамбль танца «Татарстан» получил бронзовую медаль в номинации «Народный танец» в возрастной группе от 14 до 21 года.

Впервые в Играх приняли участие делегации всех 85 субъектов из 8 федеральных округов РФ — 2 тыс. 459 человек.

По результатам официального командного первенства Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России 6-е место завоевала делегация Самарской области, 5-е место — Пермского края, 4-е место — Новосибирской области, 3-е место — г. Санкт-Петербурга, 2-е место — г. Москвы, 1-е место — Ростовской области.

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