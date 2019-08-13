Рустам Минниханов оценил ход уборки урожая на полях Камско-Устьинского и Буинского районов

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил облет полей Камско-Устьинского и Буинского районов. Руководитель республики оценил ход уборки зерновых и пообщался с механизаторами. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В Камско-Устьинском районе Рустам Минниханов совершил облет и осмотр полей восьми агрофирм и фермерских хозяйств, после чего провел встречу с руководителями хозяйств и главами поселений. «Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов доложил о ситуации на полях района. Так, уборочная площадь в Камско-Устьинском районе составляет 15,8 тыс. га. На сегодня обмолочено 1,1 тыс. га, что составляет всего 7,5 % от уборочных площадей», – отметили в пресс-службе.

Рустам Минниханов поручил уделить самое пристальное внимание уборочной кампании в районе. Кроме того, по словам Президента РТ, надо активно заниматься развитием животноводства. Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов, отвечая на вопросы руководителя республики, доложил о реализации мероприятий, направленных на развитие молочного скотоводства, сельхозкооперации и малых форм хозяйствования в районе.

В Буинском районе Президент Татарстана совершил облет полей 5 агрофирм, после чего возле села Кайбицы состоялась встреча с механизаторами, руководителями хозяйств и главами поселений района. На поле была развернута выставка сельскохозяйственной продукции, выращиваемой фермерами и сельхозпредприятиями, — это картофель, морковь, репа, тыква, другие сезонные овощи. Рустаму Минниханову также продемонстрировали автолавку ОАО «Татагролизинг» с повседневными продовольственными товарами.

Как сообщил глава Буинского муниципального района Марат Зяббаров, проблем с уборкой зерновых нет, вся необходимая сельхозтехника на ходу и выведена на поля, топлива для проведения уборочной в установленные сроки достаточно. Уборка в районе стартовала 22 июля, площадь зерновых и зернобобовых составляет 50,6 тыс. га. По оперативным данным на 12 августа, обмолочено 7,2 тыс. га, урожайность составляет 34,1 центнера с га.

Отвечая на вопросы Президента РТ, Марат Зяббаров сообщил, что в районе ведется работа по развитию животноводства. В районе также идет рост по производству молока. По его словам, главная задача – сохранить поголовье, для этого населению, личным подсобным хозяйствам оказывается необходимая помощь.

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