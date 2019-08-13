Новый сезон казанский театр кукол «Экият» начнет 18 сентября премьерами по Пушкину и Дорожко

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Казанский театр кукол «Экият» откроет свой 86-й театральный сезон 18 сентября. Первыми спектаклями, как анонсирует пресс-служба театра, станут премьеры «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению А.С.Пушкина в инсценировке Л.Кожевникова и «Җырла, курай!..Уйна, Шомбай!» по переведенной на татарский язык Р.Зайдуллой пьесе Светланы Дорожко «Пой, курай!.. Играй, Шомбай!» (была представлена зрителям перед закрытием сезона — 28 и 29 июня — прим. Т-и).

Всего в новом сезоне «Экият» намерен выпустить семь премьерных спектаклей, в том числе «Дисней в стране снов», «Маугли», спектакль, посвященный 75-летию Великой Победы, и первый спектакль Ильгиза Зайниева в качестве главного режиссера — «Альфия». Биографическая постановка будет посвящена известной певице Альфие Авзаловой, премьеру наметили на октябрь.

Репетиции труппа театра возобновила с 12 августа.

В этом году театр кукол «Экият» отметит 85-летний юбилей. Этому событию будет посвящен Третий Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest», который пройдет в Казани с 23 по 28 октября. В гости ожидают 16 творческих коллективов. Среди них труппы из Франции, Италии, Азербайджана, Белоруссии, Башкирии, Хакасии и др.

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