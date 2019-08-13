Религиозных деятелей хотят привлечь к взысканию долгов у татарстанских алиментщиков

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Разговоры с религиозными деятелями могут стать действенной мерой по взысканию алиментов у татарстанских должников. Такую мысль на брифинге в Кабмине РТ высказала детский омбудсмен в республике Гузель Удачина.

«Безусловно, мы говорим сегодня о необходимости привлечения представителей религиозных конфессий к организации разъяснительной работы. Есть у нас пример, где такая работа достаточно активно ведется, — Чистопольский район, где на встречу с гражданами приходит руководитель отдела защиты семьи, материнства и детства Чистопольской епархии. Также Союз мусульманской молодежи проводит собеседования о недопущении фактов задолженности по алиментам в рамках обсуждения семейных ценностей и родителей», — сказала уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Для принуждения татарстанцев к погашению задолженности по алиментам применяется комплекс мер: арест и изъятие имущества, удержание средств из заработной платы, ограничения выезда за границу и в праве управления транспортным средством. Сейчас долги по алиментам имеются у 20 тысяч жителей республики.

Год назад в Татарстане была создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению взыскания задолженностей по алиментным платежам в РТ. Ее представители ищут новые формы работы, чтобы повысить эффективность взыскания задолженностей по алиментам.

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