Минлесхоз РТ: Пригородные леса Казани будут расчищены от валежника

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Очистить пригородные леса Казани от валежника намерены в ближайшее время специалисты Минлесхоза РТ. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Уборка валежника – больная тема в Татарстане. Это уборка неликвидной древесины. В последние годы мы в первую очередь стараемся расчищать участки близлежащих населенных пунктов. В этом году провели большую работу, очистили в 500-метровой зоне все детские оздоровительные лагеря. Ставится задача на ближайшие годы максимально заниматься уборкой неликвидной древесины», — сказал он.

Министр напомнил, что с этого года жители республики имеют право собирать валежник, это прописано в законе Татарстана, принятым Госсоветом РТ. Однако валежник мало кому нужен. Республика газифицирована, потребность в дровах у населения небольшая.

«Кто хочет, тот его собирает. Но такого эффекта, что все собрали валежник и стало чисто, нет. Стараемся очищать силами лесхозов, работы очень много. Будем плотно заниматься очисткой пригородных лесов в столице Татарстана. Это касается поселков Кояшлы, Вороновка, Петровский, Зеленый Бор, Боровое Матюшино. Будем привлекать федеральные и республиканские средства», — отметил министр.

Согласно его данным, в настоящее время определяются площади, где пройдет уборка. При этом к этой масштабной работе планируется привлечение не только лесхозов, но и других организаций.

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