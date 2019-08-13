В Спасском районе спасли рыбаков на резиновой лодке, которые попали на Волге в небольшой шторм

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Спасском районе спасли рыбаков на резиновой лодке, которые попали в шторм на Волге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что двое мужчин уплыли на резиновой лодке на остров, находящийся неподалеку от старой пристани в Болгаре. Из-за высокой волны на реке они никак не могли добраться до берега», – рассказали в МЧС.

Сотрудники ГИМС обнаружили нетрезвых мужчин и доставили их на берег. В медицинской помощи рыбаки не нуждались.

МЧС Татарстана настоятельно рекомендует перед выходом на воду учитывать погодные условия.

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