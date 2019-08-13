На Сабантуе в Испании выступили артисты казанского танцевального коллектива «Сайдаш»

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Испании прошел Сабантуй, организованный коллективом татарского лагеря Tatar camp for kids in Spain, который базируется на побережье Коста Бланка. Об этом сообщает пресс-служба организации «Татары в Бельгии».

«Национальный фольклорный шедевр организаторы мероприятия постарались представить во всей красе», — говорится в сообщении. Это касалось и разнообразия блюд национальной кухни, и палитры спортивно-развлекательных состязаний.

Отмечается, что основной состав публики представляли россияне, отдыхающие на побережье Средиземного моря, но для многих из них игры с погружением в катык или ношение воды с коромыслом стали открытием.

На испанский Сабантуй приехали из Казани Гузель Ахметзянова и Евгений Никитин — артисты из танцевального коллектива «Сайдаш». Зрители были в восторге от зажигательных номеров танцоров и ярких этнических костюмов, а также от истинных народных образов, которые смогли создать артисты.

А ребята из международного лагеря Tatar camp for kids in Spain выступили с танцевальным номером под песню Ришата Фазлыйахметова «Бәхет ачкычы».

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