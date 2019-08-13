Ларионова: Нацпроекты стали новым драйвером развития Рыбно-Слободского района

(Рыбная Слобода, 13 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Нацпроекты, которые реализуются в Татарстане, показали свою востребованность и стали драйвером развития сельских территорий. Об этом сообщила зампредседателя Госсовета РТ и член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова в ходе выездного заседания рабочей группы по контролю за реализацией нацпроектов.

«Нацпроекты в Рыбно-Слободском районе стали новым драйвером развития района не только в части того, что уже сделано, но и в работе на перспективу. Поэтому, говоря о школе и нацпроекте „Образование“, о тех кабинетах, которые появляются здесь в этом году, — это все должно стать необходимой нормой работы для других населенных пунктов», — отметила Ларионова.

Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов сегодня совершила выезд на объекты в Рыбно-Слободский район. Первым объектом, который посетила делегация, стала школа села Кутлу-Букаш. Гости осмотрели четыре обновлённых кабинета в школе, а также школьный музей. В рамках нацпроекта «Образование» образовательное учреждение получило обновлённые кабинеты информатики и технологии, также ученикам предоставят новые компьютеры и квадрокоптер.

«Национальный проект „Образование“ позволит получить нам более современную технику и новые классы», — рассказал директор Кутлу-Букашской СОШ Накиф Салахиев.

Кроме того, комиссия проверила ход капитального ремонта Дома культуры в селе Юлсубино. Здание ремонтируют в рамках национального проекта «Культура».

«Если говорить о национальном проекте „Культура“, то, конечно, в каждом сельском поселении Дом культуры мы построить не можем, но то, что мы увидели, как оперативно и качественно ремонтируются сегодня ДК в сёлах, — показатель качества. Нельзя не отметить и то, что дома культуры в сёлах взяли на себя ответственность за поддержания института семьи, и это тоже очень хорошо», — подчеркнула Ларионова.

Рабочая группа «Единой России» также проинспектировала реконструкцию центральной площади имени Ленина поселка Рыбная Слобода. Здесь должны появиться мемориалы героям ВОВ и афганцам. Реконструкция идёт в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Тот парк, который здесь появится, — это все свидетельство того, что три нацпроекта, которые реализуются в Рыбно-Слободском районе, показывают значимость и необходимость для людей и, конечно, они востребованы на сегодняшний день среди населения», — отметила Татьяна Ларионова.

Рабочая группа регулярно проводит выезды на объекты по нацпроектам и общественные слушания по их реализации. Деятельность рабочей группы по контролю за исполнением национальных проектов в Республике Татарстан получила высокую оценку на федеральном уровне. Генсовет партии «Единая Россия» призвал все регионы РФ использовать уникальные наработки единороссов республики.

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