Автомобиль из свадебного кортежа был арестован лениногорскими судебными приставами перед ЗАГСом

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Одной из самых действенных мер по взысканию долгов в Татарстане является арест имущества, сообщил главный судебный пристав РТ Игорь Безуевский на брифинге в Кабмине республики. В качестве примера он привел случай, который произошел в Лениногорском районе.

«Судебными приставами Лениногорского районного отдела судебных приставов был разыскан и арестован автомобиль должника в свадебном кортеже. Гражданин не уплачивал долг по кредиту в размере 700 тыс. рублей. В рамках разыскных мероприятий транспорт должника был обнаружен у дворца бракосочетаний», — сказал Безуевский. Он добавил, что неплательщик незамедлительно погасил долг в полном объеме.

Перспектива лишиться своего имущества побуждает многих к погашению задолженности. Так, с начала года составлено более 1300 арестов имущества должников.

Показывают результат и другие меры по принудительному взысканию долгов. За неуплату алиментов ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации более 16 тыс. неплательщиков. Более 2 тыс. должников ограничены в праве управления транспортным средством.

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