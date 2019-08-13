Татар-информ

13 августа 2019, 22:03

Общество

Число поданных в МФЦ РТ заявлений о запрете проведения сделок без личного участия выросло в 2,3 раза

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Общество

Число поданных в МФЦ РТ заявлений о запрете проведения сделок без личного участия выросло в 2,3 раза

С начала текущего года запретительной мерой воспользовались более 3 тыс. владельцев недвижимости Татарстана.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Количество поданных в Многофункциональные центры Татарстана заявлений о запрете проведения сделок без личного участия владельца недвижимости по сравнению с прошлым годом выросло в 2,3 раза, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Если за шесть месяцев прошлого года запретительной мерой воспользовались 1289 человек, то с начала 2019 года уже более 3 тыс. владельцев недвижимости. Скорее всего, людей подстегнул широко освещенный в СМИ случай мошенничества, когда при помощи поддельной электронной подписи злоумышленникам удалось переписать на себя чужую квартиру в Москве. И хотя в республике подобных фактов не было, люди хотят обезопасить себя и свою собственность», – отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Чтобы через МФЦ внести в Единый государственный реестр недвижимости отметку о запрете проведения сделок без личного участия собственника, необходимо написать заявление и предъявить паспорт. Услуга оказывается в течение пяти рабочих дней.

«По результатам оказания услуги МФЦ не выдает никаких документов. Заявителю по электронной или обычной почте направляет соответствующее уведомление орган регистрации. Чтобы оно гарантировано и оперативно дошло, необходимо оставить специалисту офиса правильный адрес электронной почты», – пояснила Ленара Музафарова.

Защитить собственность от злоумышленников позволяет и новый закон, который разрешает внести в ЕГРН отметку о том, что заявление о переходе или прекращении права на недвижимость может быть подписано электронной подписью. Если такой записи нет, то при поступлении документов, заверенных электронной подписью, сделка будет приостановлена. Можно обратиться в МФЦ с заявлением, чтобы такая отметка появилась в реестре недвижимости.  

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