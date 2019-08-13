Метшин поручил обустроить прогулочную зону рядом со школой № 114 в Приволжском районе

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин оценил ход ремонтных работ в школе № 114 в Приволжском районе города и поручил обустроить здесь прогулочную зону для жителей микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«К новому учебному году здесь будет капитально отремонтирован дополнительный корпус и частично обновлено основное здание образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Школа была построена в 1957 году, а в 1968 году на ее территории возвели дополнительный корпус, в котором проходили уроки труда. По словам директора школы Виталия Стахеева, после ремонта здесь будут проходить кружки дополнительного образования, которые смогут посещать не только ученики, но и все жители микрорайона.

Гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина рассказала, что в столовой откроется школьный ресторан. «До ремонта в столовой было 108 посадочных мест, а после всех работ станет 150 мест», — отметила Мухамедшина.

Кроме капремонта здесь проводится благоустройство территории с устройством асфальтового покрытия, строительством спортплощадки и футбольного поля.

«Понятно, что в ремонт школ это обычно не входит, но исторически так сложилось, что сюда приходят люди, гуляют и мамы с колясками, с детьми, и пожилые казанцы. Нужно сделать для них прогулочную зону, увеличить количество скамеек. И обязательно предусмотреть строительство детской площадки с малыми архитектурными формами», — отметил Ильсур Метшин.

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