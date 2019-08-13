«Рубин» закупит для стадиона светодиодную установку, использованную на играх ЧМ

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани футбольный клуб «Рубин» закупит для стадиона светодиодный LED-периметр, который ранее использовался на играх чемпионата мира. Общая стоимость установки составляет 22 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Мы закажем LED-периметр вдоль футбольного поля, который будет установлен на Центральном стадионе, где „Рубин“ проводит свои домашние матчи в текущем сезоне. Установка подобных светодиодных конструкций на стадионе связана с исключительными требованиями коммерческого регламента Российской Премьер-Лиги», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Модуль состоит из 2 тыс. светодиодов и 198 светодиодных уличных экранов с разрешением 1280×960 мм.

«LED-периметр, который ранее использовался на играх чемпионата мира по футболу, мы будем приобретать у ООО «Футбольный клуб „Урал“», — добавили в футбольном клубе.

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