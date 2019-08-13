Татар-информ

13 августа 2019, 15:49

Происшествия

Пожилая жительница Казани отдала телефонному экстрасенсу более 260 тысяч рублей

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Происшествия

Пожилая жительница Казани отдала телефонному экстрасенсу более 260 тысяч рублей

После каждого сеанса пенсионерка отправляла аферистам деньги, а когда средства закончились, ей пришлось занимать, чтобы избежать проклятья.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Пожилая жительница Казани отдала телефонному экстрасенсу более 260 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Несколько дней назад в полицию обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что увидела по телевизору рекламу об оказании экстрасенсорных услуг. Чтобы решить семейные проблемы, женщина связалась с конторой, вскоре ей перезвонила женщина, представилась опытной колдуньей и сказала, что все сеансы будет проводить через телефон», – рассказали в полиции.

В течение нескольких дней для пенсионерки проводили различные ритуалы. После каждого из них женщине называли сумму, которую та должна была отправить почтой экстрасенсу. Когда деньги закончились, аферисты велели обманутой клиентке занять денег у знакомых, пригрозив порчей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские расследуют обстоятельства случившегося.

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