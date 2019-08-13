Татар-информ

13 августа 2019, 15:34

Официальная хроника

Минниханов вместе с врио глав Астраханской области и Калмыкии осмотрел мечеть «Аль-Марджани»

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Официальная хроника

Минниханов вместе с врио глав Астраханской области и Калмыкии осмотрел мечеть «Аль-Марджани»

Фото: архив/Рамиль Гали

Мансур хазрат провел для высоких гостей экскурсию, во время которой рассказал об истории строительства мечети.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов вместе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным и врио главы Калмыкии Бату Хасиковым посетил мечеть «Аль-Марджани» в столице РТ, сообщает пресс-служба главы республики.  

Имам-хатыб казанской мечети Мансур хазрат Джалялетдин провел для высоких гостей экскурсию, во время которой ознакомил их с историей строительства здания, а также рассказал о выдающемся просветителе и богослове Шигабутдине Марджани.

Затем Рустам Минниханов, Игорь Бабушкин и Бату Хасиков приняли участие в торжественном приеме, который организовал Совет аксакалов ДУМ РТ по случаю празднования Курбан-байрама.

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