Минниханов вместе с врио глав Астраханской области и Калмыкии осмотрел мечеть «Аль-Марджани»

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов вместе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным и врио главы Калмыкии Бату Хасиковым посетил мечеть «Аль-Марджани» в столице РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Имам-хатыб казанской мечети Мансур хазрат Джалялетдин провел для высоких гостей экскурсию, во время которой ознакомил их с историей строительства здания, а также рассказал о выдающемся просветителе и богослове Шигабутдине Марджани.

Затем Рустам Минниханов, Игорь Бабушкин и Бату Хасиков приняли участие в торжественном приеме, который организовал Совет аксакалов ДУМ РТ по случаю празднования Курбан-байрама.

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