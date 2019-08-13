Рустам Минниханов встретился с руководством петербургской компании «Кравт Инвест»

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов встретился с руководством компании «Кравт Инвест», во время беседы стороны обсудили ход реализации проекта строительства гостиницы на территории Kazan Expo, сообщает пресс-служба главы республики.

В 2019 году организация приступила к строительству гостиничного комплекса на территории международного выставочного центра Kazan Expo. Планируется, что гостиница будет включать 250 номеров.

Также во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, помощник Президента Татарстана, генеральный директор ООО «Казань-Экспо» Роберт Миннегалиев и другие.

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