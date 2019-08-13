(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани задержан серийный вор велосипедов, на счету которого как минимум 13 краж, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме – он перерезал противоугонный трос и крал велосипед из подъезда или велопарковки. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 218 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что к преступлениям причастен 39-летний местный житель. Свою вину он отрицать не стал.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Все они объединены в одно производство.

Часть похищенных велосипедов вернули законным владельцам.

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