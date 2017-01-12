Стал известен портрет классического неплательщика алиментов в Татарстане

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Чаще всего должниками по алиментам в Татарстане являются мужчины в возрасте 30 — 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

«„Классический“ неплательщик алиментов, как правило, мужчина в возрасте 30 — 42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек. В отношении этой категории должников возбуждена большая часть исполнительных производств о взыскании алиментных платежей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как правило, неплательщики алиментов — лица, ведущие асоциальный образ жизни.

В отношении женщин, которые являются неплательщиками алиментов, возбуждено порядка 2,5 тысяч исполнительных производств. Среди них также преобладают лица в возрасте 30 — 42 лет. Долги по алиментам в настоящее время имеются у порядка 20 тысяч татарстанцев.

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