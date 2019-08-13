Татар-информ

13 августа 2019, 20:08

Культура

«Мулла», «Байгал» и премьера музыкальной комедии: В Казани представят 13 татарстанских фильмов

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Культура

«Мулла», «Байгал» и премьера музыкальной комедии: В Казани представят 13 татарстанских фильмов

В кинотеатре «Мир» с 23 по 31 августа пройдет «Неделя татарстанского кино».

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Казани с 23 по 31 августа пройдет Неделя татарстанского кино, в рамках которой представят 13 фильмов производства РТ. Все показы пройдут в кинотеатре «Мир». Об этом сообщает пресс-служба «Татаркино».

«Современные татарстанские кинофильмы будут представлены широкому зрителю с 23 по 31 августа. В этом году на суд публики будут представлены картины, снятые татарстанскими режиссерами за последние 2 года», — говортся в сообщении.

23 августа покажут документальный фильм Салавата Юзеева «Шихаб Хазрат», посвященный великому татарскому мыслителю и богослову Шигабутдину Марджани.

24 августа состоится показ ленты «Мулла», снятой по мотивам произведения российского драматурга, прозаика и общественного деятеля Туфана Миннуллина, режиссерами Рамилем Фазлиевым и Амиром Галиаскаровым. 

25 августа зрителям представят два произведения — короткометражный телесериал Эдуарда Габидуллина «И в шутку, и всерьез» и полнометражный фильм «Водяная» Алексея Барыкина.

26 августа будет показан фильм Фарида Давлетшина «Инсаф», снятый по пьесе татарского драматурга и писателя Рабита Батуллы «Прости меня, мама».

27 по 28 августа будут посвящены короткометражкам. Зрители смогут оценить картины «Остазбикэ» Рената Каримов-Сайга и «Отчий дом» Насура Юрушбаева и Амира Галиаскарова, «Волчий яр» Амира Галиаскарова, а также «Жиде малай» Рафиля Галимуллина и Марселя Махмутова.

29 августа в кинотеатре мир пройдет показ фильма Ильдара Ягафарова «Байгал», в которой снимался актер Владимир Вдовиченков.

30 августа в кинотеатре «Мир» покажут документальные короткометражные картины — «LaPrimavera» режиссера Светланы Серовой и «Сложный узор» Ильшата Рахимбая.

В завершение «Недели татарстанского кино» Ильшат Рахимбай представит премьеру своей музыкальной комедии «Эпипэ», в которой приняли участие, в том числе Фирдус Тямаев, Elvin Grey, Алина Шарипжанова, Диля Нигматуллина, трио «Зу-Ляй-Ля» и дуэт «Фарида-Алсу».

После каждого кинопоказа пройдут творческие встречи, где зрители смогут пообщаться с создателями и представителями съемочных групп татарстанских картин.

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