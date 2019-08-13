Рустам Минниханов посетил виноградники в Камском Устье

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборки урожая в Камско-Устьинском районе, где он также посетил виноградники фермера Азата Ялалетдинова. Фотографии винограда Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram.

В пресс-службе Президента РТ прокомментировали, что фермер Азат Ялалетдинов «выращивает 55 различных сортов винограда на площади 2 га».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня Рустам Минниханов посетит Камско-Устьинский, Тетюшский и Буинский районы, где оценит ход уборки урожая, пообщается с механизаторами и осмотрит первую в республике мобильную поликлинику в Тетюшах.

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