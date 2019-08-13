С подозреваемого в двойном убийстве в гаражах на «Жилке» в Казани сняли обвинения

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). С 38-летнего Александра Архиереева, которого подозревали в двойном убийстве в гаражном комплексе на улице Химиков, сняли обвинения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала адвокат Архиереева Людмила Куватова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 сентября в Казани в гаражах на улице Химиков убили двоих мужчин. По версии следствия, Беляков и Хакимуллин вместе со своими приятелями пришли в гаражный комплекс решить давний конфликт с Архиереевым. Мужчины узнали, что Архиереев продает гараж, и под видом покупателей назначили ему встречу.

Как выяснилось, мужчины пришли к Архиерееву с арматурой и брызнули ему в лицо из перцового баллончика. В какой-то момент Архиереев ударил Белякова в сердце ножом, Хакимуллина – в живот. От полученных ран оба скончались. Судмедэкспертиза показала, что после драки с Хакимуллиным и Беляковым на теле Архиереева остались ссадины, ушибы и кровоподтеки.

Архиереева задержали спустя три часа около его дома. Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину он признал, однако настаивал на том, что не хотел никого убивать и на самом деле всего лишь защищался.

Неожиданно для всех на процессе по избранию меры пресечения Архиерееву прокурор обратилась с ходатайством о переквалификации дела с убийства на превышение пределов необходимой обороны.

Следствию понадобилось восемь месяцев, чтобы установить все обстоятельства трагедии, в итоге в апреле этого года уголовное дело было закрыто, а с Архиереева сняты обвинения в убийстве.

«Следствие достаточно объективно подошло ко всем обстоятельствам случившегося и выяснило, что Архиереев превысил оборону. У него не было другой возможности, чтобы защититься. Все произошло в темное время суток. Мужчины, которые пришли туда, были вооружены металлическими трубами и перцовым баллончиком», – сказала адвокат Людмила Куватова.

По словам адвоката, ее подзащитный до сих пор переживает о случившемся.

Тем не менее, в деле вскрылся еще один эпизод, который произошел в декабре 2015 года. Именно по нему сегодня должен был начаться процесс в Московском районном суде. Александра Архиереева обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Именно тогда между Архиереевым, Хакимуллиным и Беляковым произошел конфликт, в результате которого Архиереев побил Хакимуллина. Именно эта ссора стала причиной трагедии, которая произошла спустя три года, 30 сентября 2018-го.

Родители погибшего Хакимуллина, которые пришли сегодня на судебное заседание, сказали журналистам, что будут до конца добиваться реального наказания Архиереева.

Судебное заседание отложили из-за неявки адвоката Хакимуллиных. В данный момент Александр Архиереев находится под подпиской о невыезде.



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