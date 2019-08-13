В Татарстане запустили туристический маршрут «электричка плюс автобус» в Свияжск

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Татарстане запустили интермодальный туристический маршрут в Свияжск. Теперь добраться до острова-града можно по схеме «электричка плюс автобус», сообщает пригородная пассажирская компания «Содружество».

«В рамках проекта туристы приобретают в пригородных железнодорожных кассах единые билеты на посещение шести музеев Свияжска по специальной цене. При наличии данного билета они также имеют право проезда на автобусе от станции Свияжск до острова и обратно», – говорится в сообщении компании.

Туристы могут приобрести билеты на станциях Казань-1, Казань-2, Компрессорный, Метро Аметьево, Юдино, Васильево, Зеленый Дол, Свияжск.

Расписание автобусов и пригородных поездов согласовано, но железнодорожный билет приобретается отдельно. Автобус отправляется со станции Свияжск в 9.45, 12.10, 14.10, 15.45 и 17.10, а с острова – в 11.30, 13.30, 15.10, 16.25 и 17.30.

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