Ольга Павлова: Предпенсионеры Татарстана смогут получить новую профессию без потери трудового стажа

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В России созданы условия для того, чтобы предпенсионеры могли бесплатно проходить переквалификацию без потери трудового стажа, который влияет на размер будущих пенсий. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова.

«На государственном уровне делается все, чтобы граждане могли пройти переквалификацию бесплатно, без отрыва от работы. С 2019 года при поддержке Федеральной службы по труду и занятости РФ в рамках федерального проекта „Старшее поколение“ реализуется программа переквалификации лиц предпенсионного возраста. Они могут без отрыва от производства пройти обучение за счёт средств федерального бюджета и продолжить свою трудовую деятельность в новой профессии. Программа реализуется по стандартам WorldSkills», — сказала Павлова. По ее словам, переподготовка будет проводиться в ресурсных центрах, которые созданы к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.

По действующему законодательству в страховой стаж для начисления пенсий не засчитываются периоды обучения, в том числе и переквалификации, поскольку в это время за человека не платятся взносы в ПФР. Как отметила Ольга Павлова, получение новой специальности без отрыва от производства поможет предпенсионерам бесплатно получить новые навыки и сохранить трудовой стаж.

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