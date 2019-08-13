В Казани стартовал чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). С 13 по 20 августа в Казани, в пгт Мирный на базе спортивного центра «Динамо» пройдут чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«В соревнованиях примут участие около 360 спортсменов из более чем 40 регионов страны», — говорится в сообщении.

Татарстан представляют 17 стрелков, среди которых мастера спорта Екатерина Лузганова, Нина Дулмаева, Анастасия Майорова и Евгений Потапов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Тетюшах готовятся принять седьмой этап Кубка России по стендовой стрельбе.

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