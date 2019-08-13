(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян. О новой мошеннической схеме рассказали в «Российской газете».

По информации издания, неизвестный представляется сотрудником банка и сообщает о несанкционированных попытках списания средств со счета клиента.

«Банк якобы видит, что все транзакции совершаются в основном на территории Московской области, поэтому, убедившись, что средства запрашивает не клиент, он заблокировал попытку списания средств из Ростовской области», – пишет издание.

При этом лжесотрудник банка не запрашивает никаких конфиденциальных данных счета, чтобы не вызывать подозрений. Вместо этого, он предлагает помочь «обезопасить» ваш смартфон, отключив софт, имеющий доступ к личному кабинету.

Для осуществления операции аферисту требуется помощь стороннего приложения – teamviever, при помощи которого можно подключиться к телефону постороннего человека и совершить от его лица любую операцию.

В издании отмечают, что в этом случае попытку взлома доказать будет крайне сложно, ведь пользователь добровольно предоставляет аферистам доступ, сообщив специальный номер.

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