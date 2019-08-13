Татар-информ

13 августа 2019, 13:59

Происшествия

Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян

Рекомендуем

Происшествия

Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян

Вместо того, чтобы запрашивать личные данные клиента, аферисты предлагают ему помочь обезопасить смартфон, запрашивая доступ к устройству.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян. О новой мошеннической схеме рассказали в «Российской газете».

По информации издания, неизвестный представляется сотрудником банка и сообщает о несанкционированных попытках списания средств со счета клиента.

«Банк якобы видит, что все транзакции совершаются в основном на территории Московской области, поэтому, убедившись, что средства запрашивает не клиент, он заблокировал попытку списания средств из Ростовской области», – пишет издание.

При этом лжесотрудник банка не запрашивает никаких конфиденциальных данных счета, чтобы не вызывать подозрений. Вместо этого, он предлагает помочь «обезопасить» ваш смартфон, отключив софт, имеющий доступ к личному кабинету.

Для осуществления операции аферисту требуется помощь стороннего приложения – teamviever, при помощи которого можно подключиться к телефону постороннего человека и совершить от его лица любую операцию.

В издании отмечают, что в этом случае попытку взлома доказать будет крайне сложно, ведь пользователь добровольно предоставляет аферистам доступ, сообщив специальный номер.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани задержан серийный вор велосипедов, на счету которого как минимум 13 краж

Новости дня
15:18
Рустам Минниханов встретился с руководством петербургской компании «Кравт Инвест»

Президент РТ и представители компании обсудили ход реализации проекта строительства гостиничного комплекса на территории Kazan Expo.

15:16
В Татарстане запустили туристический маршрут «электричка плюс автобус» в Свияжск

В пригородных железнодорожных кассах можно приобрести единые билеты на посещение шести музеев Свияжска.

15:11
В Казани задержан серийный вор велосипедов, на счету которого как минимум 13 краж

Общая сумма причиненного им ущерба превысила 218 тысяч рублей.

14:58
Минлесхоз РТ: В рамках проекта «Сохранение лесов» в РТ появятся две новые пожарно-химические станции

В 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» республике будет выделено 87 млн рублей из федерального бюджета.

14:50
Рустам Минниханов посетил виноградники в Камском Устье

На площади 2 гектара в Камско-Устьинском районе выращивается 55 различных сортов винограда.

14:31
По требованию прокуратуры предприятие из Новошешминского района выплатило работникам 3,5 млн рублей

285 работникам сельскохозяйственного предприятия «Закрома» не заплатили за месяц работы.

14:28
Минлесхоз РТ: В 2019 году в лесном фонде Татарстана пожаров не зафиксировано

Благодаря мониторингу из космоса в республике в текущем году зарегистрировано 895 термических точек.

14:21
Впервые в истории Тюменской области в селе установили вывеску на татарском языке

По словам авторов инициативы, татарские вывески планируется установить во всех татарских селах региона.

14:13
Фарид Мухаметшин и Жанболат Мурзалин договорились развивать сотрудничество Татарстана и Казахстана

Глава парламента встретился с Генеральным консулом Казахстана в Казани.

13:59
Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян
13:52
К WorldSkills Kazan 2019 запустили мобильное приложение

С помощью приложения посетители чемпионата могут посмотреть всю актуальную информацию, а также купить билеты.

13:45
Полгода исправительных работ получил житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей

36-летний житель Новошешминского района РТ с декабря прошлого года уклонялся от уплаты алиментов.

13:41
Владимир Путин назначил нового главу Кировского райсуда Казани

Ближайшие шесть лет пост председателя суда будет занимать Олег Соколов.

13:38
Марки и письма Деду Морозу: казанское отделение «Почты России» провело мастер-класс для детей с ОВЗ

Малышей учили отправлять почтовые открытки, гасить марки и правильно заполнять индекс.

13:31
Росгвардейцы оказали первую медпомощь мужчине, попавшему в серьезное ДТП в Казани

Увидев, что неподалеку произошла авария, росгвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, а сами отправились на помощь пострадавшим.

13:26
Минниханов: С мобильными поликлиниками в села Татарстана мы привозим лучших специалистов Казани

В республике по инициативе «Единой России» запустили проект медицинских осмотров сельского населения с помощью передвижных поликлиник.

13:15
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка
13:10
Пациентам ДРКБ подарили подписку на журналы и фотовыставку «Детство — крылатые качели»

Благотворительная акция состоялась при участии АО «Татмедиа».

13:00
Минобрнауки Татарстана рекомендовало школам не переносить День знаний на 2 сентября

1 сентября в текущем году выпадает на воскресенье.

12:46
Минлесхоз РТ: Воспроизводство лесов будет полностью восстановлено к 2024 году

В республике реализуется региональный проект «Сохранение лесов в РТ», рассчитанный на пять лет.

12:39
В Татарстане будут судить экс-сотрудников колонии, обещавших за деньги помочь осужденным с УДО

35-летним Алмазу Тазееву и Сергею Герасимову предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий и «Получение взятки».

12:28
В Татарстане открылась горячая линия по вопросам размещения молочных продуктов в торговом зале

С 1 июля выкладка «молочки» должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить ее от других пищевых продуктов.

12:19
Таксист высадил жительницу Альметьевска у вокзала в Казани и уехал с ее чемоданом

Сотрудники транспортной полиции оперативно разыскали водителя и вернули женщине ее багаж.

12:16
Из-за трудностей перевода издание о природе Татарстана на татарском языке выпустят отдельным тиражом

Ученые изучат дореволюционную литературу, чтобы перевести на татарский язык некоторые названия животных и растений.

12:07
Спасатели подняли со дна глубокого колодца в Казани собаку, которая долго выла и лаяла

Спасатели спустились вниз, подняли пса, после чего закрыли колодец крышкой.

События