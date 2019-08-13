Впервые в истории Тюменской области в селе установили вывеску на татарском языке

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Рамис Латыпов). На въезде в село Чикча Тюменского района Тюменской области установили вывеску на татарском языке. Подобная вывеска появилась в татарском селе этого региона впервые. Об этом «Татар-информ» рассказал руководитель Тюменского филиала Меджлиса татарских мурз Данияр Ахметов.

«В области много татарских сел, мы хотим установить такие вывески во всех. Говорили с властями Тюменского и Тобольского районов, есть договоренность. По селу Чикча глава района дал согласие, надеемся, будет понимание и со стороны глав других районов», — отметил Данияр Ахметов.

Население села Чикча — примерно 1200 человек. Поселение основано в XV — XVI веках. В справочниках отмечается, что название села происходит от слова «шэехчэ», что связывают с шейхами, прибывшими в эти края для распространения ислама. Впоследствии под влиянием местного говора и из-за фонетических особенностей русского языка слово обрело нынешнюю форму — «Чикча».

С целью увековечения памяти татарских князей Кулмаметьевых на месте их бывшей вотчины — близ села Сабанаки на 227-м километре трассы Тюмень — Тобольск — установлена стела высотой в 7 метров и шириной в 3 метра. По словам Данияра Ахметова, это первая мусульманская стела в России. Памятный знак установили активисты Тюменского филиала Меджлиса татарских мурз.

В планах у организации — создание в Тюменской области музея татарской истории. Как отметил Данияр Ахметов, они надеются осуществить этот проект при поддержке Татарстана.

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