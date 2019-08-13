Татар-информ

13 августа 2019, 11:15

Экономика и финансы

Альфа-Банк: Геополитическая напряженность в Кашмире и Гонконге усиливает торговый конфликт

Экономика и финансы

Альфа-Банк: Геополитическая напряженность в Кашмире и Гонконге усиливает торговый конфликт

На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Геополитическая напряженность в Кашмире и Гонконге усиливает торговый конфликт, считают эксперты Альфа-Банка. 

Как отметили специалисты, на прошлой неделе на рынках царила неопределенность, связанная с тем, что эскалация американо-китайской торговой войны задала новые ориентиры многим активам. Первая половина недели характеризовалась высокой волатильностью и резким снижением рынков акций; в последние дни недели рынок пытался восстанавливаться. Индекс VIX повысился на 2% в сравнении с предыдущей неделей и закрылся на отметке 17,97 пунктов. За последний месяц индекс VIX достигал как максимума в 24,81 пунктов, так и минимума 11,69 пунктов. Индексу РТС удалось завершить непростую неделю без изменений, при этом акции защитных компаний, таких как золотодобывающие игроки, оказали ему поддержку. Ослабление же санкций оказало поддержку акциям банковского сектора и рублю. Рубль закрыл сложную для развивающихся рынков неделю в целом без изменений, торгуясь в диапазоне между 65,00 и 65,50 рублей за доллар. 

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вновь зашли в тупик, так как рынки сейчас учитывают сценарий отсутствия торговой сделки, рассказали эксперты Альфа-Банка. Goldman Sachs в одном из своих обзоров указал на то, что не рассчитывает на заключение сделки до президентских выборов в ноябре 2020 года; Morgan Stanley предупредил о том, что дальнейшее взаимное повышение пошлин может вогнать мировую экономику в рецессию уже к середине будущего года. 

Как отметили специалисты, ожидания дальнейшего смягчения политики со стороны ФРС остается драйвером роста рынков акций. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс на прошлой неделе указал на то, что он готов к понижению ставки на сентябрьском заседании с целью ускорения инфляции и противодействия риску экономического роста на фоне торговой напряженности. 

На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика. Международный аэропорт в Гонконге отменил все рейсы из страны на оставшуюся часть сегодняшнего дня. Акции протестов, с июня распространившиеся в финансовом центре Азии, обретают все более жесткую форму, вызвав самый серьезный кризис за последнее десятилетие и являясь одной из самых больших проблем для китайского президента с момента его прихода к власти в 2012 году. Ситуация в Гонконге начинает оказывать влияние на настроение на рынках. 

Напряженность в Кашмире нарастает: Сегодня утром поступили сообщения о том, что Пакистан перебросил военную технику на границу с Индией, так как напряженность вокруг Кашмира нарастает. На прошлой неделе Президент Индии подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Регион является стратегически важным, так как он проходит через проект «Один пояс — один путь». 

Из-за результатов предварительных выборов в Аргентине аргентинские ноты опустились в цене, что может отразиться и на других рынках. Ноты Аргентины в евро в Лондоне опустились сегодня на фоне победы в предварительных выборах кандидата оппозиционной партии накануне президентских выборов, которые пройдут 27 октября. Ноты Аргентины в евро со сроком погашения в 2028 году опустились в цене при росте доходности более чем на 1 п. п. до 11,89%, то есть до самого высокого уровня с момента их продажи, по данным агентства Bloomberg. 

В понедельник Росстат представит цифры по росту ВВП за 2К19; консенсус-прогноз ожидает рост на 0,8% г/г, что соответствует прогнозу Минэкономразвития. Тем не менее, команда макроаналитиков Альфа-Банка не исключает, что фактическая цифра Росстата окажется ниже консенсус-прогноза и может составить 0,6% г/г. Ранее ЦБ сообщал, что инвестиции за 2К19 снизились на 1,3-1,8% г/г против роста на 0,5% г/г в 1К19. В минувшую пятницу Росстат намерен представить цифры по промпроизводству за июль, при этом консенсус-прогноз ожидает рост на 2,9% г/г, тогда как команда макроаналитиков Альфа-Банка прогнозирует рост на 1,1% г/г. 

После того, как эскалация американо-китайской торговой войны стала причиной одной из самых волатильных недель года для рынка акций и облигаций, инвесторы сосредоточили свое внимание на том, сможет ли американская экономика абсорбировать пошлины. И уже звенят тревожные колокола, отмечают эксперты Альфа-Банка: доходности 30-летних американских бондов колеблются на рекордных минимумах, и премии трехмесячных КО к десятилетним — наиболее важный индикатор американской рецессии — подскочили до самого высокого уровня с марта 2007 года. Некоторые аналитики сейчас говорят о более чем 50% вероятности того, что американская экономика после самого продолжительного роста может опуститься в рецессию в ближайшие 12 месяцев. В среду данные по промпроизводству и розничной торговли из Китая, вероятно, продемонстрируют замедление роста в июле, отражающее давление на экономику в результате торговой войны. 

Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн баррелей в сутки. 

На этой неделе корпоративных событий будет немного, отмечают специалисты. На этой неделе не так много российских компаний представит свои финансовые отчетности. В четверг финансовые результаты за 2К19 представит X5. Результаты, как ожидается, будут сильными после сильных операционных показателей, которые компания представила ранее. Поскольку акции X5 подешевели примерно на 11% в последний месяц, мы считаем, что инвесторы проявят интерес к акциям этой компании на этой неделе. В технологическом секторе VEON в среду, 14 августа, закрывает реестр акционеров на участие в дивидендных выплатах за 1П19 (0,13 долларов на акцию при доходности 4,7%). 

Специалисты Альфа-Банка заключают, что акции российских компаний остаются под давлением. На этой неделе инвесторы, вероятно, по-прежнему будут избегать развивающихся рынков, хотя российский рынок акций должен опередить другие рынки. Фонды акций развивающихся рынков продемонстрировали отток в общей сложности в размере 6,2 млрд долларов за неделю, завершившуюся 7 августа, против оттока 3,4 млрд долларов в предыдущую неделю, показав самый большой недельный отток с августа 2015 года. Если говорить о разбивке по странам, то отток из российских фондов составил 167 долларов млн (против 78 млн долларов). Валюты развивающихся стран находятся под давлением на этой неделе и аргентинский песо может усилить опасения, что может оказать давление на рубль. Таким образом, мы ожидаем, что инвесторы будут размещаться в защитных активах, таких как акции золотодобывающих компаний (POLY и PLZL). GMKN — еще один защитный актив на фоне роста цен на никель. Мы видим несколько драйверов роста в акциях финансовых или нефтегазовых компаний. Поскольку летний сезон в самом разгаре, объемы торгов могут быть низкими.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Китайская компания планирует открыть производство томографов в Татарстане
Новости дня
15:18
Рустам Минниханов встретился с руководством петербургской компании «Кравт Инвест»

Президент РТ и представители компании обсудили ход реализации проекта строительства гостиничного комплекса на территории Kazan Expo.

15:16
В Татарстане запустили туристический маршрут «электричка плюс автобус» в Свияжск

В пригородных железнодорожных кассах можно приобрести единые билеты на посещение шести музеев Свияжска.

15:11
В Казани задержан серийный вор велосипедов, на счету которого как минимум 13 краж

Общая сумма причиненного им ущерба превысила 218 тысяч рублей.

14:58
Минлесхоз РТ: В рамках проекта «Сохранение лесов» в РТ появятся две новые пожарно-химические станции

В 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» республике будет выделено 87 млн рублей из федерального бюджета.

14:50
Рустам Минниханов посетил виноградники в Камском Устье

На площади 2 гектара в Камско-Устьинском районе выращивается 55 различных сортов винограда.

14:31
По требованию прокуратуры предприятие из Новошешминского района выплатило работникам 3,5 млн рублей

285 работникам сельскохозяйственного предприятия «Закрома» не заплатили за месяц работы.

14:28
Минлесхоз РТ: В 2019 году в лесном фонде Татарстана пожаров не зафиксировано

Благодаря мониторингу из космоса в республике в текущем году зарегистрировано 895 термических точек.

14:21
Впервые в истории Тюменской области в селе установили вывеску на татарском языке

По словам авторов инициативы, татарские вывески планируется установить во всех татарских селах региона.

14:13
Фарид Мухаметшин и Жанболат Мурзалин договорились развивать сотрудничество Татарстана и Казахстана

Глава парламента встретился с Генеральным консулом Казахстана в Казани.

13:59
Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян
13:52
К WorldSkills Kazan 2019 запустили мобильное приложение

С помощью приложения посетители чемпионата могут посмотреть всю актуальную информацию, а также купить билеты.

13:45
Полгода исправительных работ получил житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей

36-летний житель Новошешминского района РТ с декабря прошлого года уклонялся от уплаты алиментов.

13:41
Владимир Путин назначил нового главу Кировского райсуда Казани

Ближайшие шесть лет пост председателя суда будет занимать Олег Соколов.

13:38
Марки и письма Деду Морозу: казанское отделение «Почты России» провело мастер-класс для детей с ОВЗ

Малышей учили отправлять почтовые открытки, гасить марки и правильно заполнять индекс.

13:31
Росгвардейцы оказали первую медпомощь мужчине, попавшему в серьезное ДТП в Казани

Увидев, что неподалеку произошла авария, росгвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, а сами отправились на помощь пострадавшим.

13:26
Минниханов: С мобильными поликлиниками в села Татарстана мы привозим лучших специалистов Казани

В республике по инициативе «Единой России» запустили проект медицинских осмотров сельского населения с помощью передвижных поликлиник.

13:15
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка
13:10
Пациентам ДРКБ подарили подписку на журналы и фотовыставку «Детство — крылатые качели»

Благотворительная акция состоялась при участии АО «Татмедиа».

13:00
Минобрнауки Татарстана рекомендовало школам не переносить День знаний на 2 сентября

1 сентября в текущем году выпадает на воскресенье.

12:46
Минлесхоз РТ: Воспроизводство лесов будет полностью восстановлено к 2024 году

В республике реализуется региональный проект «Сохранение лесов в РТ», рассчитанный на пять лет.

12:39
В Татарстане будут судить экс-сотрудников колонии, обещавших за деньги помочь осужденным с УДО

35-летним Алмазу Тазееву и Сергею Герасимову предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий и «Получение взятки».

12:28
В Татарстане открылась горячая линия по вопросам размещения молочных продуктов в торговом зале

С 1 июля выкладка «молочки» должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить ее от других пищевых продуктов.

12:19
Таксист высадил жительницу Альметьевска у вокзала в Казани и уехал с ее чемоданом

Сотрудники транспортной полиции оперативно разыскали водителя и вернули женщине ее багаж.

12:16
Из-за трудностей перевода издание о природе Татарстана на татарском языке выпустят отдельным тиражом

Ученые изучат дореволюционную литературу, чтобы перевести на татарский язык некоторые названия животных и растений.

12:07
Спасатели подняли со дна глубокого колодца в Казани собаку, которая долго выла и лаяла

Спасатели спустились вниз, подняли пса, после чего закрыли колодец крышкой.

События