Альфа-Банк: Геополитическая напряженность в Кашмире и Гонконге усиливает торговый конфликт

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Геополитическая напряженность в Кашмире и Гонконге усиливает торговый конфликт, считают эксперты Альфа-Банка.

Как отметили специалисты, на прошлой неделе на рынках царила неопределенность, связанная с тем, что эскалация американо-китайской торговой войны задала новые ориентиры многим активам. Первая половина недели характеризовалась высокой волатильностью и резким снижением рынков акций; в последние дни недели рынок пытался восстанавливаться. Индекс VIX повысился на 2% в сравнении с предыдущей неделей и закрылся на отметке 17,97 пунктов. За последний месяц индекс VIX достигал как максимума в 24,81 пунктов, так и минимума 11,69 пунктов. Индексу РТС удалось завершить непростую неделю без изменений, при этом акции защитных компаний, таких как золотодобывающие игроки, оказали ему поддержку. Ослабление же санкций оказало поддержку акциям банковского сектора и рублю. Рубль закрыл сложную для развивающихся рынков неделю в целом без изменений, торгуясь в диапазоне между 65,00 и 65,50 рублей за доллар.

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вновь зашли в тупик, так как рынки сейчас учитывают сценарий отсутствия торговой сделки, рассказали эксперты Альфа-Банка. Goldman Sachs в одном из своих обзоров указал на то, что не рассчитывает на заключение сделки до президентских выборов в ноябре 2020 года; Morgan Stanley предупредил о том, что дальнейшее взаимное повышение пошлин может вогнать мировую экономику в рецессию уже к середине будущего года.

Как отметили специалисты, ожидания дальнейшего смягчения политики со стороны ФРС остается драйвером роста рынков акций. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс на прошлой неделе указал на то, что он готов к понижению ставки на сентябрьском заседании с целью ускорения инфляции и противодействия риску экономического роста на фоне торговой напряженности.

На этой неделе в центр внимания рынков выходит геополитика. Международный аэропорт в Гонконге отменил все рейсы из страны на оставшуюся часть сегодняшнего дня. Акции протестов, с июня распространившиеся в финансовом центре Азии, обретают все более жесткую форму, вызвав самый серьезный кризис за последнее десятилетие и являясь одной из самых больших проблем для китайского президента с момента его прихода к власти в 2012 году. Ситуация в Гонконге начинает оказывать влияние на настроение на рынках.

Напряженность в Кашмире нарастает: Сегодня утром поступили сообщения о том, что Пакистан перебросил военную технику на границу с Индией, так как напряженность вокруг Кашмира нарастает. На прошлой неделе Президент Индии подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Регион является стратегически важным, так как он проходит через проект «Один пояс — один путь».

Из-за результатов предварительных выборов в Аргентине аргентинские ноты опустились в цене, что может отразиться и на других рынках. Ноты Аргентины в евро в Лондоне опустились сегодня на фоне победы в предварительных выборах кандидата оппозиционной партии накануне президентских выборов, которые пройдут 27 октября. Ноты Аргентины в евро со сроком погашения в 2028 году опустились в цене при росте доходности более чем на 1 п. п. до 11,89%, то есть до самого высокого уровня с момента их продажи, по данным агентства Bloomberg.

В понедельник Росстат представит цифры по росту ВВП за 2К19; консенсус-прогноз ожидает рост на 0,8% г/г, что соответствует прогнозу Минэкономразвития. Тем не менее, команда макроаналитиков Альфа-Банка не исключает, что фактическая цифра Росстата окажется ниже консенсус-прогноза и может составить 0,6% г/г. Ранее ЦБ сообщал, что инвестиции за 2К19 снизились на 1,3-1,8% г/г против роста на 0,5% г/г в 1К19. В минувшую пятницу Росстат намерен представить цифры по промпроизводству за июль, при этом консенсус-прогноз ожидает рост на 2,9% г/г, тогда как команда макроаналитиков Альфа-Банка прогнозирует рост на 1,1% г/г.

После того, как эскалация американо-китайской торговой войны стала причиной одной из самых волатильных недель года для рынка акций и облигаций, инвесторы сосредоточили свое внимание на том, сможет ли американская экономика абсорбировать пошлины. И уже звенят тревожные колокола, отмечают эксперты Альфа-Банка: доходности 30-летних американских бондов колеблются на рекордных минимумах, и премии трехмесячных КО к десятилетним — наиболее важный индикатор американской рецессии — подскочили до самого высокого уровня с марта 2007 года. Некоторые аналитики сейчас говорят о более чем 50% вероятности того, что американская экономика после самого продолжительного роста может опуститься в рецессию в ближайшие 12 месяцев. В среду данные по промпроизводству и розничной торговли из Китая, вероятно, продемонстрируют замедление роста в июле, отражающее давление на экономику в результате торговой войны.

Американское независимое агентство EIA понизило свой прогноз глобального спроса на нефть на 2П19 на 0,24 млн баррелей в сутки.

На этой неделе корпоративных событий будет немного, отмечают специалисты. На этой неделе не так много российских компаний представит свои финансовые отчетности. В четверг финансовые результаты за 2К19 представит X5. Результаты, как ожидается, будут сильными после сильных операционных показателей, которые компания представила ранее. Поскольку акции X5 подешевели примерно на 11% в последний месяц, мы считаем, что инвесторы проявят интерес к акциям этой компании на этой неделе. В технологическом секторе VEON в среду, 14 августа, закрывает реестр акционеров на участие в дивидендных выплатах за 1П19 (0,13 долларов на акцию при доходности 4,7%).

Специалисты Альфа-Банка заключают, что акции российских компаний остаются под давлением. На этой неделе инвесторы, вероятно, по-прежнему будут избегать развивающихся рынков, хотя российский рынок акций должен опередить другие рынки. Фонды акций развивающихся рынков продемонстрировали отток в общей сложности в размере 6,2 млрд долларов за неделю, завершившуюся 7 августа, против оттока 3,4 млрд долларов в предыдущую неделю, показав самый большой недельный отток с августа 2015 года. Если говорить о разбивке по странам, то отток из российских фондов составил 167 долларов млн (против 78 млн долларов). Валюты развивающихся стран находятся под давлением на этой неделе и аргентинский песо может усилить опасения, что может оказать давление на рубль. Таким образом, мы ожидаем, что инвесторы будут размещаться в защитных активах, таких как акции золотодобывающих компаний (POLY и PLZL). GMKN — еще один защитный актив на фоне роста цен на никель. Мы видим несколько драйверов роста в акциях финансовых или нефтегазовых компаний. Поскольку летний сезон в самом разгаре, объемы торгов могут быть низкими.

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