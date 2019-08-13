В Татарстане до декабря закроется для движения транспорта участок автодороги Заинск – Сухарево

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана с 15 августа по 30 ноября закроется для движения транспорта участок автодороги Заинск – Сухарево, сообщает Миндортранс РТ.

Временно будет закрыт участок автомобильной дороги от 23-го до 28,6 км. В течение 3,5 месяцев будет проводиться реконструкция этого участка.

«Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога регионального значения Заинск – Сухарево – Болгар», – отмечается в сообщении министерства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут на данном участке автодороги.

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