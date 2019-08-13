Фарид Мухаметшин и Жанболат Мурзалин договорились развивать сотрудничество Татарстана и Казахстана

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился с Генеральным консулом Казахстана в Казани Жанболатом Мурзалиным. Глава парламента и казахстанский дипломат договорились развивать сотрудничество между республиками, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин поздравил Жанболата Мурзалина со вступлением в должность и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений. «У Татарстана сложились дружеские отношения с Казахстаном, в том числе тесные межрегиональные связи. Вашими предшественниками заложен крепкий фундамент сотрудничества, развивать которое предстоит нам совместно», – добавил он.

Жанболат Мурзалин заверил, что готовность для дальнейшего развития сотрудничества имеется с обеих сторон. По его словам, Казахстан заинтересован во взаимодействии с Татарстаном не только в части торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, но и по направлению цифровизации экономики. В Алма-Ате работает аналог татарстанского Иннополиса, и обмен практиками был бы полезен обеим сторонам, убежден генконсул.

К обязанностям Генконсула Казахстана в Казани Жанболат Мурзалин приступил с июля 2019 года. Ранее он работал советником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Генеральное консульство Казахстана в Казани было открыто в 2012 году. В Татарстане насчитывается 1758 казахов, молодые казахстанцы все чаще выбирают Казань как место для дальнейшей учебы.

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