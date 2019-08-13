Татар-информ

13 августа 2019, 13:45

Происшествия

Полгода исправительных работ получил житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей

Рекомендуем

Происшествия

Полгода исправительных работ получил житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей

36-летний житель Новошешминского района РТ с декабря прошлого года уклонялся от уплаты алиментов.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Полгода исправительных работ получил 36-летний житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей алиментов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что по решению суда с июня 2011 года мужчина обязан выплачивать средства на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако в период с декабря 2018 года по май 2019 года мужчина уклонился от уплаты алиментов и материальной помощи на содержание несовершеннолетних детей не оказывал», – рассказал агентству Галиев.

Стоит отметить, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. За это время долг по алиментам превысил 950 тыс. рублей.

Суд признал должника виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно» и назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани задержан серийный вор велосипедов, на счету которого как минимум 13 краж

Новости дня
15:18
Рустам Минниханов встретился с руководством петербургской компании «Кравт Инвест»

Президент РТ и представители компании обсудили ход реализации проекта строительства гостиничного комплекса на территории Kazan Expo.

15:16
В Татарстане запустили туристический маршрут «электричка плюс автобус» в Свияжск

В пригородных железнодорожных кассах можно приобрести единые билеты на посещение шести музеев Свияжска.

15:11
В Казани задержан серийный вор велосипедов, на счету которого как минимум 13 краж

Общая сумма причиненного им ущерба превысила 218 тысяч рублей.

14:58
Минлесхоз РТ: В рамках проекта «Сохранение лесов» в РТ появятся две новые пожарно-химические станции

В 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» республике будет выделено 87 млн рублей из федерального бюджета.

14:50
Рустам Минниханов посетил виноградники в Камском Устье

На площади 2 гектара в Камско-Устьинском районе выращивается 55 различных сортов винограда.

14:31
По требованию прокуратуры предприятие из Новошешминского района выплатило работникам 3,5 млн рублей

285 работникам сельскохозяйственного предприятия «Закрома» не заплатили за месяц работы.

14:28
Минлесхоз РТ: В 2019 году в лесном фонде Татарстана пожаров не зафиксировано

Благодаря мониторингу из космоса в республике в текущем году зарегистрировано 895 термических точек.

14:21
Впервые в истории Тюменской области в селе установили вывеску на татарском языке

По словам авторов инициативы, татарские вывески планируется установить во всех татарских селах региона.

14:13
Фарид Мухаметшин и Жанболат Мурзалин договорились развивать сотрудничество Татарстана и Казахстана

Глава парламента встретился с Генеральным консулом Казахстана в Казани.

13:59
Аферисты придумали новый способ получения конфиденциальных данных из телефонов россиян
13:52
К WorldSkills Kazan 2019 запустили мобильное приложение

С помощью приложения посетители чемпионата могут посмотреть всю актуальную информацию, а также купить билеты.

13:45
Полгода исправительных работ получил житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей

36-летний житель Новошешминского района РТ с декабря прошлого года уклонялся от уплаты алиментов.

13:41
Владимир Путин назначил нового главу Кировского райсуда Казани

Ближайшие шесть лет пост председателя суда будет занимать Олег Соколов.

13:38
Марки и письма Деду Морозу: казанское отделение «Почты России» провело мастер-класс для детей с ОВЗ

Малышей учили отправлять почтовые открытки, гасить марки и правильно заполнять индекс.

13:31
Росгвардейцы оказали первую медпомощь мужчине, попавшему в серьезное ДТП в Казани

Увидев, что неподалеку произошла авария, росгвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, а сами отправились на помощь пострадавшим.

13:26
Минниханов: С мобильными поликлиниками в села Татарстана мы привозим лучших специалистов Казани

В республике по инициативе «Единой России» запустили проект медицинских осмотров сельского населения с помощью передвижных поликлиник.

13:15
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка
13:10
Пациентам ДРКБ подарили подписку на журналы и фотовыставку «Детство — крылатые качели»

Благотворительная акция состоялась при участии АО «Татмедиа».

13:00
Минобрнауки Татарстана рекомендовало школам не переносить День знаний на 2 сентября

1 сентября в текущем году выпадает на воскресенье.

12:46
Минлесхоз РТ: Воспроизводство лесов будет полностью восстановлено к 2024 году

В республике реализуется региональный проект «Сохранение лесов в РТ», рассчитанный на пять лет.

12:39
В Татарстане будут судить экс-сотрудников колонии, обещавших за деньги помочь осужденным с УДО

35-летним Алмазу Тазееву и Сергею Герасимову предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий и «Получение взятки».

12:28
В Татарстане открылась горячая линия по вопросам размещения молочных продуктов в торговом зале

С 1 июля выкладка «молочки» должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить ее от других пищевых продуктов.

12:19
Таксист высадил жительницу Альметьевска у вокзала в Казани и уехал с ее чемоданом

Сотрудники транспортной полиции оперативно разыскали водителя и вернули женщине ее багаж.

12:16
Из-за трудностей перевода издание о природе Татарстана на татарском языке выпустят отдельным тиражом

Ученые изучат дореволюционную литературу, чтобы перевести на татарский язык некоторые названия животных и растений.

12:07
Спасатели подняли со дна глубокого колодца в Казани собаку, которая долго выла и лаяла

Спасатели спустились вниз, подняли пса, после чего закрыли колодец крышкой.

События