Полгода исправительных работ получил житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Полгода исправительных работ получил 36-летний житель Татарстана, задолжавший двоим детям почти миллион рублей алиментов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что по решению суда с июня 2011 года мужчина обязан выплачивать средства на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако в период с декабря 2018 года по май 2019 года мужчина уклонился от уплаты алиментов и материальной помощи на содержание несовершеннолетних детей не оказывал», – рассказал агентству Галиев.

Стоит отметить, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. За это время долг по алиментам превысил 950 тыс. рублей.

Суд признал должника виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно» и назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.



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