Росгвардейцы оказали первую медпомощь мужчине, попавшему в серьезное ДТП в Казани

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сотрудники Росгвардии оказали первую медпомощь мужчине, попавшему в серьезное ДТП в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Вечером войсковой наряд казанского полка Росгвардии в составе начальника патруля младшего сержанта Алексея Денисова и патрульных – рядовых Михаила Кобякова, Александра Самойленко и Шото Дружинина выполнял задачу по обеспечению общественного порядка в центре города. Проходя по улице Петербургской, росгвардейцы услышали, что неподалеку произошло ДТП», – уточнили в пресс-службе управления.

Военнослужащие увидели, что на дороге столкнулись два автомобиля. Одному из пострадавших в ДТП требовалась медицинская помощь – у него была разбита голова. Тогда Алексей Денисов наложил мужчине на голову повязку и незамедлительно вызвал медиков скорой помощи. Дождавшись бригаду врачей, росгвардейцы передали им пострадавшего.





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