Марки и письма Деду Морозу: казанское отделение «Почты России» провело мастер-класс для детей с ОВЗ

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мастер-класс по отправке писем и открыток для детей с ограниченными возможностями здоровья из фонда «ДетиЕдины» прошел в центре Казани. Сотрудники почтового отделения по ул. Кремлевская объяснили мальчикам и девочкам, зачем нужен индекс и как отправить письмо.

«Все это подзабылось, а в советские времена в школе даже были уроки, на которых преподавали, как правильно заполнить конверт, называли индекс. Нас этому учили, а наших детей уже нет. Сейчас не только детям, взрослым стыдно, что все позабыли. Люди не знают индекса, из-за чего много писем и посылок не приходят, потому что индекс написан неверно», — рассказала начальник отделения почтовой связи Татьяна Мартьянова.

Люди все реже отправляют письма и открытки, но почта не потеряла своей актуальности, уверены сотрудники казанского отделения «Почты России». Так, родители заказывают в интернет-магазинах игрушки, одежду, технику и должны обучить этому своих детей. Такая мысль пришла к маме двоих детей Анне Кокуниной, которая организовала экскурсию для подопечных фонда «ДетиЕдины».

«У меня есть большое желание сделать серию таких производственных экскурсий. Это помогает социализировать детей, во-первых. Во-вторых, мы помогаем определиться ребенку с профессией. Некоторые мамы переживают, куда потом таким деткам идти дальше. Может, кто-то уже на экскурсии заинтересуется профессией почтальона или сотрудника отделения», — считает Кокунина.

Вместе с подопечными фонда она уже ходила в салон красоты, где дети знакомились с работой парикмахера. В планах — организовать экскурсии в аэропорт, в театры, на заводы.

На почте детей встретили сотрудники в форме почтальона прошлого века и в форме нового формата. Потом они вместе с мамами помогали ребятам отправить письма и открытки бабушкам и даже Деду Морозу в Великий Устюг. «Готовь сани летом», — пошутила организатор экскурсии. Некоторые на память поставили на марки специальные штемпели с указанием города. Сейчас послания с гашеными марками уже непригодны для отправки, но их можно сохранить в домашнем архиве.

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